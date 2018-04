Orange : Cyberdefense, Microsoft et l’école ECE Paris s’associent pour former les futurs talents de la cybersécurité

La cybersécurité et la gestion des identités est au cœur de la transformation numérique des entreprises et les enjeux sont nombreux. La quasi-totalité des organisations disposent d'un annuaire Active Directory . Il s'agit d'un élément vital du système d'information qu'il faut savoir protéger et reconstruire en cas de compromission.

Forts de ce constat l'ECE Paris, Microsoft et Orange Cyberdefense ont créé la spécialisation « Cybersécurité Défensive ». Cette formation multidisciplinaire en matière de cybersécurité intègre un focus inédit sur l'identité et la sécurité en environnement Microsoft. En cours de labellisation SecNumEdu par l'ANSSI , cette spécialisation vise à former les futurs professionnels de la cybersécurité à la pointe de la technique sur l'identité et la gestion des accès dès la rentrée 2018.

Christophe Baujault, Directeur Général de l'ECE Paris affirme : « Notre objectif est de former les futurs talents en cybersécurité. Le constat est que le domaine de l'identité et la gestion des accès est rarement enseigné en France. Nous sommes fiers d'ouvrir la première formation cybersécurité spécialisée sur l'identité et sur la sécurité en environnement Microsoft. »

Conçu en partenariat avec Microsoft et Orange Cyberdefense, cette nouvelle spécialisation de dernière année du cycle ingénieur forme les étudiants à la sécurité des systèmes d'information, à la cryptologie, à l'identité et à la gestion des accès, aux tests d'intrusion, à l'analyse forensique et à la rétro-ingénierie. Elle comprendra un projet de fin d'étude encadré par des ingénieurs d'Orange Cyberdefense, puis un stage en entreprise. Les experts des deux entreprises seront mobilisés pour dispenser les cours permettant ainsi de favoriser les échanges d'expérience entre étudiants et professionnels.

Par ailleurs, Orange Cyberdefense proposera des stages au sein de l'entreprise avec la possibilité d'un recrutement à l'issue du master.

« La formation proposée par l'ECE Paris correspond au marché de la cybersécurité. Cette nouvelle spécialisation sur l'identité et la sécurité en environnement Microsoft vise à former des experts à même de défendre un système d'information mais également capables de détecter et répondre aux attaques. Avec une pédagogie combinant apprentissage permanent et application pratique, les étudiants acquerront des compétences concrètes sur la cybersécurité des environnements Microsoft. » explique Bernard Ourghanlian, Directeur Technique et Sécurité chez Microsoft France.

Michel Van Den Berghe, Directeur Général d'Orange Cyberdefense, complète : « Les experts en sécurité du numérique sont une ressource prisée sur le marché. En lien avec l'Orange Academy, Orange Cyberdefense est fier de s'investir dans le secteur de l'éducation pour pallier au manque de profils dans le secteur. Orange Cyberdefense accueillera volontiers les talents de la prochaine promotion et de celles à venir.»

1/ Active Directory est le service d'annuaire utilisé par plus de 90% des entreprises à travers le monde.

2/ Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information

