Orange : International Carriers améliore la connectivité entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Ouest afin de répondre à la demande croissante en matière d’échange de données.

Après le lancement de son hub à Marseille en 2017, Orange International Carriers a poursuivi le développement de sa connectivité réseau et propose désormais une connexion directe entre Marseille et Penmarch. Ce nouveau câble terrestre permet à Orange d'ouvrir un accès unique entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest, en proposant des services améliorés, et davantage de redondance et de sécurité.

Les prévisions de croissance en matière de bande passante pour la période 2017 à 2023 prévoient une multiplication par 10 du volume de données échangées entre ces régions. Avec cette nouvelle offre, Orange interconnecte 15 câbles sous-marins, ce qui lui permet de conserver une certaine avance sur l'évolution de la demande.

Cette nouvelle interconnexion relie des routes de câbles sous-marins existants entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest. Depuis Penmarch, le CHLS SMW3 et ACE sont reliés à Marseille par le CHLS SMW4 Saint-Mauront, le CHLS IMEWE Bonneveine et le centre de données MRS1 d'Interxion.

1/ Telegeography

Commercialisée avec des capacités allant du STM1 au 10G, l'offre est disponible en version protégée ou non-protégée, en location ou en achat de DIU.

Trois nouvelles routes seront disponibles entre Marseille et Penmarch. La première (Route n° 1 sur le schéma ci-dessus) est déjà opérationnelle avec une connexion terrestre directe entre les deux villes. Les deux autres routes - dont la mise en service est planifiée pour la fin de l'année 2018 au plus tard - apporteront de la redondance à l'offre d'Orange. Les deux routes, chacune d'une longueur comprise entre 1 600 km et 1 700 km, offrent des RTD comparables de 18 ms.

« Ce service unique est actuellement ajouté à la gamme de solutions Orange déjà disponible à Marseille afin de faciliter les connexions dans les régions où la croissance des données s'accentue de manière significative, » a déclaré Pierre-Louis de Guillebon, Directeur général d'Orange International Carriers. « Il s'agit d'une route dont Orange est entièrement propriétaire. Elle sera bientôt automatisée, ce qui signifie qu'Orange peut désormais offrir une solution 'tout compris' sécurisée en termes de configuration, d'hébergement et d'exploitation. »

(Telegeography, 2018)

« Grâce à la nouvelle connexion terrestre développée par Orange entre Marseille et Penmarch, le rôle et l'importance de Marseille en tant que passerelle entre l'Europe et l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, sont renforcés, » a ajouté Mike Hollands, Directeur du développement et de la stratégie d'Interxion. « Nos clients à Marseille peuvent maintenant se connecter directement à l'Afrique de l'Ouest via le système sous-marin ACE, portant à plus de 40 le nombre de pays connectés à Marseille par le biais de câbles sous-marins. C'est une valeur ajoutée considérable pour la communauté d'intérêts des centres de données d'Interxion à Marseille. »