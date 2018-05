Orange : Paul de Leusse est nommé Directeur Général Adjoint du groupe Orange en charge des services financiers mobiles

Paul de Leusse rejoint la nouvelle équipe de Stéphane Richard dans un Comité Exécutif d'Orange diversifié et plus international. Il aura pour mission principale le développement des activités d'Orange Bank et d'Orange Money. Orange Bank propose depuis novembre 2017 un modèle bancaire en rupture, conçu nativement autour des usages mobiles des clients. Quatre mois après son lancement, la banque comptait plus de 100 000 clients. Orange Money compte aujourd'hui plus de 36 millions de clients dans 17 pays d'Afrique.

Paul de Leusse a été Consultant puis Associé de 1997 à 2009 chez Oliver Wyman puis Bain & Company. En 2009, il est nommé Directeur de la Stratégie de Crédit Agricole SA. En 2011, il rejoint Crédit Agricole Corporate and Investment Bank comme Directeur Financier puis Directeur Général Délégué. En 2016, il devient Directeur Général de CA Indosuez Wealth.

Paul de Leusse était administrateur de l'Union des Banques Arabes et Françaises de 2011 à 2018 et de la Fondation Grameen Crédit Agricole de 2016 à 2018.

Paul de Leusse est ancien élève de l'Ecole Polytechnique et Ingénieur civil des Ponts et Chaussées.