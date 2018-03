Orange : Siemens AG étend son contrat avec Orange Business Services et lui confie la conception de son réseau mondial SD-WAN

Dans le cadre de ce contrat de 240 millions d'euros sur six ans, Orange Business Services migrera l'infrastructure réseau mondiale de Siemens vers un réseau SD-WAN dynamique et flexible. Il connectera ses applications cloud et ses objets connectés. La conception et la maintenance du réseau par un partenaire unique renforcera la performance et la flexibilité des applications de Siemens.

« Nous sommes une entreprise globale qui opère dans le monde entier à travers ses filiales et ses divisions. A ce titre, le réseau de communication est indispensable à la conduite de nos activités. C'est pourquoi nous avons besoin qu'il soit fiable, flexible et évolutif », explique Frederik Janssen, directeur de l'IT et de la stratégie chez Siemens. « Nous avons choisi Orange Business Services comme partenaire privilégié pour sa capacité à fournir une couverture SD-WAN mondiale et sans couture, ainsi que des standards de sécurité et de protection élevés, notamment contre les menaces issues d'Internet. La qualité de service optimale, l'assistance locale et l'excellent rapport qualité-prix ont également été des facteurs clés. Nous avons été impressionnés par la souplesse et le niveau de service apportés par Orange Business Services au cours des dernières années. »

Avec l'essor combiné du télétravail et de la mise en place d'équipes projets virtuelles d'envergure mondiale, la demande sur le réseau WAN de Siemens a fortement augmenté. Orange Business Services répond à ces besoins en associant la technologie SD-WAN à des services cloud et web. Avec un centre de services unique et une présence locale dans 166 pays, Orange Business Services est à même de fournir à Siemens des services réseau managés dans les 94 pays où il opère. Ce dispositif permet à Siemens de renforcer la gouvernance et la coopération de longue date établies entre son siège à Munich et ses divisions internationales.

« Nous sommes heureux d'avoir été choisis par Siemens pour la conception de son futur réseau SDN et la gestion de son infrastructure de communication sensible à l'échelle mondiale», déclare Helmut Reisinger, vice-président exécutif pour l'international chez Orange Business Services. « En tant que société pionnière en matière d'innovation et de technologies, Siemens a défini les critères les plus exigeants qui soient pour ce projet. Pour y répondre, nous nous sommes appuyés sur notre propre capacité d'innovation et sur notre expertise en matière de services réseau mondiaux performants et sans couture. Orange Business Services dispose par ailleurs du savoir-faire d'intégrateur de bout en bout nécessaire pour mettre en œuvre et gérer efficacement des projets de cette envergure, présentant de forts enjeux en matière de cybersécurité, et devant être déployés dans des pays émergents.»

« Orange Business Services est positionné comme leader dans le Gartner 2018 Magic Quadrant for Network Services, Global[i] pour la 18e année consécutive. « Nous pensons que notre position de leader confirme notre capacité à orienter l'avenir des services réseau à l'échelle mondiale et à mettre en œuvre notre ambition de faire des réseaux intuitifs (Intent-based networking) une réalité », ajoute Helmut Reisinger.

Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader technologique mondial. Symbole d'excellence, d'innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis 170 ans, l'entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines de l'électrification, de l'automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies à haute efficacité énergétique qui contribuent à préserver les ressources naturelles, Siemens est l'un des principaux fournisseurs de solutions dédiées à la production et au transport efficaces de l'énergie, mais aussi un pionnier des solutions d'infrastructure, des équipements d'automatisme et des solutions logicielles destinées à l'industrie. En outre, le groupe est un acteur de premier plan de l'imagerie médicale, qu'il s'agisse de scanographie ou d'imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l'informatique médicale. Au cours de l'exercice fiscal 2017 (clôturé le 30 septembre), Siemens a enregistré un chiffre d'affaires de 83,0 milliards d'euros, pour un résultat net de 6,2 milliards d'euros. Fin septembre 2017, le groupe employait quelque 377 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site www.siemens.com.

Au sein du groupe de télécommunications Orange, les 22 000 collaborateurs d'Orange Business Services sont dédiés aux entreprises françaises et multinationales sur les cinq continents, et les accompagnent au quotidien dans leur transformation digitale. Orange Business Services est à la fois opérateur d'infrastructures, intégrateur de technologies et fournisseur de services à valeur ajoutée. Il propose aux entreprises des solutions digitales pour leurs employés (espaces collaboratifs et postes de travail mobiles), pour leurs clients (relation client omnicanale et développement de nouveaux services) et pour leurs projets (connectivité enrichie, infrastructures IT flexibles, cyberdéfense). Les technologies ainsi intégrées vont des réseaux de nouvelle génération (SDN/NFV) au Big Data, en passant par les objets connectés, le cloud computing, les applications de collaboration et de communications unifiées et la cybersécurité. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France font confiance à Orange Business Services. A l'international elles sont plus de 3 000 multinationales de renommée mondiale.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et près de 273 millions de clients à travers 29 pays au 31 décembre 2017. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.