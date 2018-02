Orange : Un nouveau pas vers le Très Haut Débit sur tout le territoire essonnien en 2020 grâce à la signature d’un contrat avec Covage

Le Département de l'Essonne a fait du déploiement du Très Haut Débit une priorité sur l'ensemble de son territoire. Afin de gérer le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) et créer un réseau d'initiative publique en complémentarité du déploiement des opérateurs privés, le Département de l'Essonne et 7 Établissements publics de coopération intercommunale se sont regroupés au sein d'Essonne Numérique. Son objectif : couvrir l'Essonne en Très Haut Débit (THD) d'ici à 2020. Le Département bénéficie d'un financement de l'Etat pour la construction du réseau, dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) et d'un financement de la Région Île-de-France.

« Le réseau tout fibre optique vise à garantir une véritable politique d'aménagement numérique homogène sur l'ensemble du département. Achevé fin 2020, il permettra de donner à chaque habitation, entreprise et site public la possibilité d'accéder à un service très haut débit classique tout en constituant l'infrastructure réseau nécessaire aux usages numériques du futur » annonce François Durovray, président du Département de l'Essonne.

Covage remporte l'appel d'offres porté par Essonne Numérique pour l'exploitation technique et commerciale d'un réseau de fibre optique sur 124 communes du territoire essonnien.

Avec bientôt deux millions de foyers, d'entreprises et de services publics raccordables au très haut débit, et déjà plus de 500 000 prises en exploitation réparties dans toute la France, Covage est le premier opérateur d'infrastructure Fibre neutre et indépendant.

Déjà présent sur le département de l'Essonne par le biais de ses réseaux Seine Essonne THD, Séquantic Télécom et Europ'Essonne, Covage renforce sa position avec pour objectif d'apporter une couverture numérique homogène sur l'ensemble du département.

De son côté Orange était déjà présent au travers de la délégation de service public de la communauté d'agglomération de Paris Saclay. La Caisse des Dépôts déjà présente en Seine et Marne et dans le Nord de l'Essonne dans le cadre de ses investissements sur fonds propres pour le Très Haut Débit, va donc poursuivre sa mobilisation en Ile-de-France avec ce nouveau projet.

Ce nouveau réseau d'initiative publique sera exploité par Essonne Numérique Très Haut Débit dont Covage est l'actionnaire majoritaire.

Cette société aura pour mission l'exploitation technique et commerciale du réseau, dans le cadre d'une délégation de service public en affermage, pour une durée de 15 ans. Orange, qui aura en charge l'exploitation et la maintenance du réseau FTTH passif et la Caisse des Dépôts, participeront à ce partenariat.Ce réseau sera ouvert à tous les opérateurs de services, alternatifs et nationaux, à destination du grand public ou des professionnels.

« Ce projet confirme la position de Covage comme acteur incontournable du très haut débit en Ile-de-France, où nous sommes présents sur six départements. Nous nous réjouissons que la Caisse des Dépôts et Orange nous rejoignent dans ce partenariat afin de proposer l'accès à la fibre optique pour tous en Essonne. En effet, ce projet constitue une étape décisive puisque le Département pourra ainsi apporter les services à très haut débit à 100% des Essonniens, et ce, en adéquation avec le calendrier fixé par le gouvernement », précise Pascal Rialland, président du directoire de Covage.

Chiffres clés

- 124 communes

- 115 243 prises FttH

- 2 200 entreprises et sites publics

- 220 kilomètres de réseau de collecte

A propos d'Essonne Numérique

Afin de mettre en œuvre et de matérialiser l'aménagement numérique du territoire, le Conseil départemental de l'Essonne et 7 Établissements publics de coopération intercommunale (124 communes) se sont regroupés au sein d'un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) créé le 11 octobre 2016. Le très haut débit pour tous en 2020 : telle est l'ambition portée par le Syndicat Mixte Ouvert « Essonne Numérique ». Au fur et à mesure de son déploiement, le réseau tout fibre optique répondra aux objectifs suivants : assurer l'aménagement solidaire et l'attractivité économique de l'ensemble du territoire départemental ; permettre la multiplicité des offres de services dans des conditions techniques compatibles avec les besoins des différents utilisateurs (particuliers, entreprises, administration) ; permettre aux différents opérateurs de télécommunication de proposer un service de qualité à un tarif abordable.

Toutes les informations sur essonnenumerique.com

A propos de Covage

Covage est un opérateur d'infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et l'exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs de services.

Covage exploite aujourd'hui 43 réseaux d'initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Le périmètre de Covage couvre 2 millions de prises, dont 500 000 sont en exploitation. Plus de 200 opérateurs de communications électroniques, français ou internationaux, s'appuient sur les réseaux de Covage pour fournir des services à leurs propres clients.

Covage est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fonds dédié aux infrastruc­tures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).

www.covage.com -Twitter @Covage_News

