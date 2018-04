Orange choisit Lagardère Plus pour se développer dans le sponsoring sportif

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Lagardère Plus a été choisie pour devenir l'agence globale de consulting du groupe Orange en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, a indiqué vendredi le groupe de médias et de distribution Lagardère dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Lagardère Plus collaborera avec Orange pour optimiser et développer sa plate-forme "Orange Sponsors You".

-Lancée en avril 2016, "Orange Sponsors You" est une plateforme de sponsoring, visant à récompenser les fans d'Orange pour leur passion du sport.

-L'agence gèrera la stratégie et le développement digital, expérientiel et événementiel de la plateforme ainsi que la création de nouveaux contenus et d'activations des partenariats de Orange à l'échelle mondiale.

