Orange : nomination de Paul de Leusse

07/05/2018 | 12:05

Le groupe annonce la nomination de Paul de Leusse au poste de Directeur Général Adjoint en charge des services financiers mobiles au sein du Comité Exécutif d'Orange.



Fort de son expérience dans le secteur bancaire et financier, il sera en charge des services financiers sur mobile, qui constituent l'un des principaux axes de diversification retenus dans le plan stratégique Essentiels 2020.



Il aura pour mission principale le développement des activités d'Orange Bank et d'Orange Money.



Paul de Leusse était administrateur de l'Union des Banques Arabes et Françaises de 2011 à 2018 et de la Fondation Grameen Crédit Agricole de 2016 à 2018.



En 2011, il rejoint Crédit Agricole Corporate and Investment Bank comme Directeur Financier puis Directeur Général Délégué. En 2016, il devient Directeur Général de CA Indosuez Wealth.



