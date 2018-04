Orange : partenaire privilégié des séries avec le Marathon des Séries et le Festival Séries Mania

Le Marathon des Séries revient sur la TV d'Orange

Du 26 avril au 1er mai, la TV d'Orange propose une sélection de 50 séries et plus de 300 épisodes à voir ou à revoir à volonté sur le canal 29. A cette occasion, huit partenaires s'associent à cette opération : OCS, Canal+, la Vidéo à la Demande d'Orange, Polar+, Warner TV, Studio+, CANALPLAY et Sundance TV.

Au programme de ces six jours :

Les incontournables Game Of Thrones et Dexter

Des formats courts avec Tank et Crime Time

Des nouveautés avec Westworld saison 2, L'Aliéniste ou bien encore The Last O.G.

Et bien d'autres séries proposées par les partenaires de la TV d'Orange : Le Bureau des Légendes, The Leftovers, The Night Of, Les Grands, Baron Noir, Engrenages, The Teach, The Last Ship, Firekid, Ø, Rectify, Deadwood, etc.

Cette troisième édition du Marathon des Séries sur la TV d'Orange propose une offre large et complète de séries référentes. De nouvelles fonctionnalités feront leur apparition telles que la reprise de lecture ou bien encore de la recommandation personnalisée après le visionnage d'un épisode.

Les séries OCS à l'honneur au Festival Séries Mania

OCS, le bouquet 100% cinéma séries, préacheteur et diffuseur de séries incontournables, s'engage et accompagne au plus près la filière série comme acteur de premier plan. Fidèle à sa ligne de conduite, OCS s'associe tout naturellement au Festival Séries Mania qui prend, pour la première fois, ses quartiers à Lille dans les Hauts-de-France du 27 avril au 5 mai.

Le pilote de la série Succession, diffusée dès le 4 juin en US+24 sur OCS City, sera présenté lors de l'Ouverture du Festival en présence de Jesse Amstrong (showrunner), Brian Cox et Hiam Abbass. En tout, 9 programmes OCS y sont présentés avec des avant-premières des séries déjà cultes et deux nouvelles séries françaises issues du label OCS Signature.

Charlotte Blum, la journaliste séries d'OCS présentera aussi une émission spéciale, Story Séries, qui sera diffusée le jeudi 3 mai à 21:20 sur OCS City pour faire vivre le festival de l'intérieur, à tous les abonnés OCS.