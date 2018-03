Orange : renforce son engagement dans l’Intelligence Artificielle

La formation aux métiers de l'IA et des chercheurs

Orange annonce aujourd'hui son partenariat dans l'Ecole IA Microsoft. Cette école a pour ambition de contribuer sur 3 ans à la formation de 500 personnes en situation de reconversion ou éloignées de l'emploi pour leur permettre de devenir Développeur data IA (certificats Bac+3). Ces développeurs auront vocation à travailler avec des Data Scientists pour créer de manière concrète des solutions d'IA. Orange accueillera dans ce cadre chaque année 25 femmes et hommes en alternance.

Orange s'engage ainsi à poursuivre l'effort de formation national en continuant de former des doctorants et chercheurs en IA, et à promouvoir ces nouveaux métiers. Orange a investi en France depuis plus de 10 ans sur la recherche et l'innovation en IA avec aujourd'hui plus de 130 spécialistes : chercheurs, ingénieurs, développeurs et spécialistes en expérience utilisateur. Dans certains domaines de l'IA, les algorithmes inventés par ses chercheurs se classent au tout premier rang des compétitions mondiales. Pour accélérer sa mise en œuvre opérationnelle, Orange va continuer de développer ses compétences propres en recrutant d'ici 2020 plus de 200 personnes dans ce domaine.

L'engagement d'Orange dans l'écosystème IA

Le Groupe a lancé plusieurs initiatives pour mettre l'IA au cœur de sa relation client, notamment son assistant personnel Djingo, déjà présent dans l'offre Orange Bank, et pour les entreprises, une plateforme de construction de chatbots.

Orange investit dans l'écosystème français et européen d'innovation et de Recherche en renforçant en 2018 ses actions sur les thématiques de l'IA, à travers les accélérateurs de start-up de son réseau Orange Fab et en s'impliquant dans le financement d'actions de Recherche dans le domaine de l'IA vers les établissements publics et via deux Instituts de Recherche Technologique SystemX et B<>Com et en participant à l'initiative européenne AI4EU.

« L'IA est un atout pour renforcer notre promesse client, développer de nouveaux produits et services innovants, et améliorer nos processus… C'est pourquoi nous nous engageons vers une IA responsable au service de nos clients et de nos salariés » a précisé Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Exécutive Innovation, Marketing et Technologies d'Orange.

Vers une Intelligence Artificielle responsable

Enfin, fort de sa philosophie « Human Inside », Orange s'engage sur un usage responsable de l'IA, en animant des actions : débats sociétaux (prolongeant ainsi le travail mené par le Digital Society Forum), réflexions et recommandations sur ses enjeux. C'est à ce titre, qu'Orange est ravi de rejoindre le collectif Impact IA de Microsoft et d'y contribuer par des retours d'expérience concrets dans différents domaines d'application de l'IA.