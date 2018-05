Orange : renouvellement du mandat de Stéphane Richard

07/05/2018 | 10:33

L'Assemblée Générale a voté en faveur du renouvellement du mandat de Stéphane Richard. Cette résolution a recueilli 88,62% des droits de vote.



'Les actionnaires du Groupe ont été convaincus par le bilan positif de Stéphane Richard depuis huit ans à la tête d'Orange, marqué par la restauration de la paix sociale et le retour à la croissance, et ce malgré un environnement très concurrentiel en France et à l'international' indique le groupe.



Stéphane Richard a également présenté aux actionnaires son projet pour le Groupe dans le cadre de son nouveau mandat, qui sera porté par la nouvelle équipe de direction en place depuis le 2 mai.



'Son ambition est claire : consolider la position de leader d'Orange et renforcer sa différenciation par la qualité de ses réseaux et la richesse de son offre pour en faire un opérateur multiservices' explique la direction.



