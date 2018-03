Smart Industries 2018 : Orange Business Services lance son offre de smart tracking et affiche son ambition dans l’Industrie 4.0

Qu'il s'agisse de la surveillance d'équipements frigorifiques connectés pour des acteurs de l'agroalimentaire ou du suivi des pièces de rechange pour un constructeur automobile à travers l'Europe, Orange Business Services conçoit depuis de nombreuses années des solutions de tracking sur-mesure pour les acteurs de l'Industrie. Aujourd'hui, Orange Business Services poursuit son offensive dans l'Internet des Objets (IoT) et lance « smart tracking » avec OCEAN, une solution de localisation d'objets entièrement packagée comprenant notamment :

Une gamme de trois balises de localisation autonomes (« trackers ») sélectionnées pour leur robustesse, leur autonomie et leur fiabilité.

Un choix de connectivité - réseau cellulaire GSM ou réseau IoT basse consommation - adaptée à chaque usage et couverture géographique (France et Europe).

Un portail permettant aux responsables de production ou logistique de suivre leurs objets, de définir des règles de suivi et d'alertes - pour identifier par exemple si un objet sort d'une zone prédéfinie (geofencing) ou se déplace à une heure indue (chronofencing)- et d'éditer leurs rapports d'activités.

Le réseau basse consommation LoRa® d'Orange combiné au mode « Eco » de la solution offre à la balise une durée d'autonomie pouvant aller jusqu'à 5 ans. De son côté, la balise GSM, grâce à un service exclusif d'Orange, fonctionne aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur contrairement au mode GPS classique et permet de multiplier l'autonomie par au moins 3 tout en permettant une localisation dans le monde entier.

Smart tracking a été co-développée avec OCEAN, la filiale d'Orange leader des solutions de gestion de flottes, de suivi d'activité et de géolocalisation qui a notamment apporté son savoir-faire dans la conception de balises. OCEAN propose une version de la solution entièrement adaptée aux acteurs du transport, du BTP des métiers du paysage, et des collectivités locales. Smart tracking est totalement intégrée à sa solution de gestion de flottes, offrant à ses clients la possibilité de piloter depuis un même portail leurs objets roulants (camions, engins de chantiers) et non-roulants (bennes, conteneurs, remorques).

La localisation d'une marchandise ou d'un équipement est une information précieuse qu'il faut protéger. Objets, connecteurs, réseaux, plateforme : la solution smart tracking est ainsi sécurisée de bout-en-bout.

Evolutive, la solution s'enrichira au cours de l'année 2018 avec de nouveaux capteurs permettant d'associer les informations de localisation à des données extérieures de type humidité, température… permettant par exemple de garantir la continuité de la chaîne du froid ou des conditions de transport de marchandises. Smart tracking sera également complétée d'un module « Indoor » permettant de localiser avec une précision inférieure au mètre un équipement au sein d'une usine ou d'un entrepôt.

Aujourd'hui, Orange Business Services compte plus de 26 000 clients, tant PME que multinationales, dans le secteur de l'Industrie en France et à l'international. Le lancement de la solution smart tracking soutient et illustre l'ambition plus globale d'Orange Business Services d'accompagner les industriels dans la transformation et la sécurisation de leur outil de production, de leur chaîne logistique, de leurs services et de leurs modes de travail.

Cette ambition repose sur :

Une approche de l'Internet des Objets et de la data spécialisée pour l'industrie, ses infrastructures et ses produits. Orange Business propose plus de 50 capteurs homologués par ses soins et adaptés aux différents environnements industriels. Il maitrise également la richesse des réseaux qui connectent ces capteurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine (LoRa, PMR, 4G, wi-fi…). Plus de 700 experts de l'IoT et Data scientists accompagnent les industriels tant dans la supervision et l'optimisation de leur outil de production (maintenance prédictive, suivi de consommation d'énergie…) et de leurs flux logistiques, que dans le développement de nouveaux services.

Son expérience de la transformation des modes et des postes de travail. Remplacer les téléphones DECT et les pagers par des tablettes ou des smartphones transforme en profondeur la façon de travailler des agents en usine. Ils peuvent communiquer en vidéo avec un expert à distance, résoudre un dysfonctionnement grâce à un chatbot sur la chaine de montage ou encore accéder à de la documentation technique en ligne. Orange Business Services conçoit avec ses ergonomes, ses consultants et ses développeurs des solutions spécifiques et s'appuie sur son expertise en gestion de flottes de terminaux mobiles pour les déployer au sein de l'usine.

*Interface Homme-Machine