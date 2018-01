Orange : BarCap est toujours acheteur vise 19 euros

11/01/2018 | 10:57

De retour de rencontres avec les différents opérateurs télécoms français, les analystes de Barclays Capital (BarCap) ont confirmé leur conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Orange, ainsi que leur objectif de cours de 19 euros.



Selon les analystes, 2018 devrait être marquée en France par les phénomènes suivants pour les 'telcos' françaises. Tout d'abord, le renouvellement des fréquences de 3G, dans les semaines qui viennent, devrait se passer dans de bonnes conditions, un bon point pour la trésorerie. Ensuite, cette année sera celle où la fibre optique donnera toute sa mesure. En outre, le risque lié à l'acquisition des droits de retransmission des matchs de football a diminué. Et ce même si jusqu'à l'achèvement de sa réorganisation par Altice, les fusions-acquisitions ne devraient guère faire parler d'elles.



'Orange nous semble bien positionné pour profiter de ces thématiques en 2018, puisqu'il met l'accent sur la convergence (entre fixe et mobile, ndlr) des clients et privilégie la valeur sur les volumes', argumente BarCap. Autant d'éléments qui soutiennent les prévisions de croissance des cashflows et du dividende : après 0,60 euro en 2016, ce dernier est anticipé à 0,65 euro au titre de 2017, puis à 0,68 euro en 2018.



Egalement à l'achat sur Iliad, qui va se lancer dans le mobile en Italie, BarCap est neutre ('performance en ligne') sur Bouygues et Altice.





