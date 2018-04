Communiqué de presse : L'offre convergente Love d'Orange Belgium est à présent disponible dans les dernières régions de Belgique et couvre désormais 100 % des habitations câblées

Communiqué de presse

Bruxelles, le 20 avril 2018

L'offre convergente Love d'Orange Belgium est à présent disponible dans les dernières régions de Belgique et couvre désormais 100 % des habitations câblées

Orange Belgium annonce aujourd'hui qu'à compter du 26 avril 2018, son offre convergente mobile, internet et TV Love sera également disponible pour tous les foyers câblés de la région bruxelloise, de Wemmel et de Drogenbos, mais aussi de la 'botte du Hainaut', couvrant ainsi toutes les habitations belges câblées.

Orange Belgium élargit progressivement sa base de clients convergents. De plus en plus de Belges optent, en effet, pour Orange Love : internet + TV, combiné à un abonnement mobile attractif qui répond à leurs besoins. Depuis leur lancement en mai 2016, Orange Belgium a activé ses services convergents par le biais de Telenet et de VOO. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Orange Belgium peut finalement proposer ses services internet et TV à tous les foyers belges câblés en ajoutant également ses services convergents sous l'empreinte de SFR. Cette empreinte correspond à la région bruxelloise et à la zone de la 'botte du Hainaut'*. Les communes de Diegem, Wemmel et Drogenbos sont désormais également couvertes. Orange Love est donc maintenant disponible pour tous les foyers câblés de Belgique.

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : "En étendant la portée de notre offre mobile, internet et TV Love, nous permettons à près de 250.000 foyers supplémentaires de la région bruxelloise, de Diegem, Wemmel, de Drogenbos et de la 'botte du Hainaut' d'opter pour une offre convergente alternative qui leur offre une qualité supérieure au meilleur prix. Avec Orange Love, les clients peuvent économiser jusqu'à 20 € par mois. Love combine une abondance de données mobiles, plus de 70 chaînes télévisées et l'internet illimité très haut débit pour un prix vraiment raisonnable. Et nous continuerons à enrichir notre offre Love en fonctionnalités et en contenu en investissant dans ce qui compte pour nos clients. Ces dernières années, nous avons, en outre, ajouté à notre offre TV principale du contenu de qualité supérieure, comme des chaînes sportives, thématiques et pour enfants, sans supplément pour le client. Le nombre croissant de clients Love confirme l'attractivité de notre offre".

Love Unlimited désormais disponible pour tous les foyers belges câblés

Orange Belgium a récemment lancé la première offre convergente entièrement illimitée sur le marché pour tous les clients qui souhaitent être connectés partout et à tout moment, tant à domicile qu'en déplacement. Love Unlimited est un forfait convergent alliant un volume illimité de données mobiles, de SMS et d'appels mobiles à l'internet fixe et la télévision de manière illimitée pour seulement 79 €/mois.

*Liste des villes où les clients pourront désormais profiter de l'offre Love d'Orange : 1000 Bruxelles, 1020 Laeken, 1030 Schaerbeek, 1040 Etterbeek, 1050 Ixelles, 1060 Saint-Gilles, 1070 Anderlecht, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 1090 Jette, 1120 Neder-over-Heembeek, 1130 Haren, 1140 Evere, 1170 Watermael-Boitsfort, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, 1210 Saint-Josse-ten Node, 1831 Diegem, 1620 Drogenbos, 1780 Wemmel, 5660 Couvin, 6440 Froid-Chapelle, 6441 Erpion, 6460 Chimay, 6461 Virelles, 6462 Vaulx-Lez-Chimay, 6463 Lompret, 6464 Baileux, 6470 Sivry-Rance, 6500 Beaumont, 6511 Strée, 6560 Erquelinnes, 6590 Momignies, 6591 Macon, 6593 Macquenoise, 6594 Beauwelz, 6596 Seloignes.

