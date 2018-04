Orange Belgium : Maître Gims en concert exclusif à Liège, uniquement pour les clients d’Orange

Gandhi Djuna, mieux connu sous le nom de scène Maître Gims, est un rappeur et chanteur francophone, extrêmement populaire auprès des jeunes adultes. Depuis la sortie de son nouvel album 'Ceinture Noire', fin mars, il monopolise la scène musicale en Europe et même au Canada. L'occasion idéale de l'inviter à donner un concert exclusif pour les clients d'Orange, dans le cadre du programme de fidélité unique 'Orange Thank You' !

Maître Gims se produira donc en exclusivité pour 6 400 clients d'Orange à Liège, le samedi 7 avril 2018.

Orange remercie ses clients

Ce concert fait partie du programme de fidélité 'Orange Thank You', qui surprend fréquemment les clients d'Orange avec un large éventail de cadeaux, tels que du volume de surf supplémentaire, de la musique, des livres, des billets de cinéma et des événements exclusifs. Les DJ Dimitri Vegas & Like Mike, Lady Gaga, Mika, Stan Van Samang, GOOSE et Hooverphonic se sont déjà produits en exclusivité pour les clients d'Orange. Rien qu'en 2017, plus d'un million de clients ont ainsi reçu un cadeau de remerciement 'Orange Thank You'.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium : 'Le programme 'Orange Thank You' est notre manière de remercier nos clients pour leur fidélité. Il ne s'agit pas d'un programme d'épargne ou à points très compliqué. Il suffit, en effet, d'être client chez Orange pour recevoir régulièrement des cadeaux. Plus votre fidélité est grande, plus vous recevez des cadeaux ! Nous sommes ravis de la collaboration avec Maître Gims et nous sommes impatients de voir nos clients assister à ce spectacle unique.'

60 000 clients Orange ont participé au concours sur www.orangethankyou.be. Le concert aura lieu au Country Hall de Liège, le samedi 7 avril 2018.