Orange Belgium : Orange est le premier opérateur à lancer des services IoT mobiles de bout en bout et à ouvrir ainsi la voie à la (r)évolution de l'IoT en Belgique

Communiqué de presse

Bruxelles, le 4 mai 2018

Orange est le premier opérateur à lancer des services IoT mobiles de bout en bout et à ouvrir ainsi la voie à la (r)évolution de l'IoT en Belgique

Les possibilités offertes par l'Internet of Things (IoT) connaissent un essor fulgurant en Belgique grâce au lancement du réseau mobile IoT d'Orange, l'année dernière. Les nouvelles technologies IoT d'Orange (Narrow Band IoT et LTE-M) couvrent 100 % du territoire belge, ce qui permet aux entreprises de commencer à mettre en place les premières solutions IoT. Orange Belgium présente aujourd'hui un Rapid Development Kit et une offre commerciale mobile IoT ('Connected Things') conçus pour fournir un service complet de bout en bout aux entreprises qui souhaitent développer et déployer des solutions IoT de manière intelligente et sûre.

Vos données mesurées : instantanément disponibles avec le Rapid Development Kit et 'Orange Maker'

Les clients business peuvent dès à présent commander un Rapid Development Kit pour concrétiser leurs propres solutions IoT. Il contient tout ce dont ils ont besoin pour développer et construire des prototypes et des produits en utilisant le réseau mobile IoT d'Orange. Le Rapid Development Kit comprend, en effet, 6 mois d'utilisation gratuite du réseau IoT d'Orange, un microcontrôleur, un module radio avec une carte SIM d'Orange et des capteurs plug and play (qui permettent de mesurer la température, la qualité de l'air, la position géographique...). Après 6 mois, les clients peuvent opter pour une offre prépayée ou un abonnement 'Connected Things' afin de maintenir la connexion via les technologies IoT mobiles d'Orange.

Orange Belgium lance aussi 'Orange Maker' pour ses services IoT. 'Orange Maker' fonctionne comme un IoT Application Enabler pour connecter le matériel au réseau IoT d'Orange en toute simplicité. 'Orange Maker' organise l'accès aux appareils connectés et aux données collectées, mais ajoute aussi des règles d'automatisation à l'aide d'un assistant. Le but consiste à permettre à ces appareils connectés d'interagir avec d'autres appareils et applications via un portail et de permettre la gestion et le support SIM. Orange ouvre ainsi la voie aux entreprises qui désirent commencer à développer une large gamme de solutions IoT, très difficiles à implémenter avant l'introduction du réseau mobile IoT d'Orange.

Le réseau mobile IoT d'Orange : des solutions IoT parées pour le futur

Ingrid Gonnissen, Chief Business Officer d'Orange Belgium : "Nos clients professionnels ont été ravis d'apprendre le lancement de notre offre IoT mobile sur tout le territoire belge. Beaucoup ont choisi Orange comme partenaire pour leur connectivité. Avec le concours de nos experts, nous proposons désormais la possibilité de développer des solutions intelligentes ensemble. Grâce aux services de bout en bout que nous lançons aujourd'hui, nous pouvons en effet les épauler dans la concrétisation plus poussée et plus rapide de leurs propres solutions IoT. Les clients d'Orange qui choisissent nos offres IoT mobiles ont, en outre, la garantie d'utiliser un réseau paré pour l'avenir, vu sa complète cohérence avec l'évolution future vers la 5G. Nous pourrons donc bientôt connecter des objets qui nécessitent une très grande fiabilité, notamment pour le contrôle à distance des dispositifs critiques et des processus d'automatisation. Nous sommes convaincus que nous pouvons aider les petites, moyennes et grandes entreprises à créer des solutions innovantes en matière d'IoT pour optimiser encore leur productivité et leur rentabilité".

En 2017, Orange a ajouté les couches de réseau cellulaire Low Power Wide Area (LPWA) pour connecter des millions d'objets du quotidien à l'Internet of Things (IoT). Avec les services 'Connected Things' qu'Orange lance aujourd'hui, les clients bénéficieront non seulement de la connectivité sur le réseau d'Orange, mais aussi de la possibilité de déployer rapidement leurs solutions IoT, grâce à une interface intelligente et efficace qui présente d'emblée l'activité de leurs objets connectés.

Orange s'associe à All Things Talk pour fournir un service unique à ses clients.

Orange permet aux entreprises d'implémenter des solutions IoT intelligentes et sûres avec rapidité et efficacité

L'offre 'Connected Things' utilise les technologies LPWA d'Orange installées l'année dernière. Ces technologies présentent certains avantages uniques : la durée de vie de la batterie de l'équipement connecté peut, par exemple, être prolongée et le coût des modules radio dont sont dotés les appareils à connecter peut être réduit. Mais le réseau mobile IoT d'Orange réserve bien d'autres atouts :

Une communication bidirectionnelle complète entre l'objet et le réseau permet la mise à jour du firmware 'over the air'.

La pénétration du signal à l'intérieur des bâtiments est puissante.

A l'avenir, la connectivité à l'étranger (roaming) sur les réseaux mobiles IoT d'autres opérateurs sera garantie.

L'offre 'Connected Things' d'Orange est la solution la plus sûre pour la connectivité IoT parce qu'elle se fonde sur un spectre sous licence. Avec les capacités uniques des réseaux LTE, la carte SIM crée des connexions sécurisées en termes d'authentification et de cryptage des données en transit.

La plateforme Thing Talk présente les possibilités offertes par des objets connectés à internet

Pour donner une idée plus concrète de ces possibilités, Orange présente quelques-unes de ces 'solutions intelligentes' sur la plateforme en ligne 'Thing Talk'. Orange Belgium a ainsi transformé son siège social en un 'bureau intelligent' qui relie une plante, une chaise de bureau, des places de parking, un réservoir d'eau et une salle de réunion au réseau mobile IoT d'Orange. Ils fournissent ainsi non seulement des données précieuses, mais communiquent aussi entre eux. La plante parle à son réservoir d'eau pour être arrosée et le réservoir d'eau fait vibrer la chaise de bureau lorsqu'il faut le remplir. La plateforme offre un aperçu des possibilités et de la manière dont les solutions IoT peuvent facilement changer votre vie quotidienne. Plus d'infos sur thingtalk.be

A propos d'Orange Belgium

Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg.

En tant qu'acteur convergent, il fournit des services de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet d'investissements permanents.

Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises.

Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.

Contact presse

Annelore Marynissen - annelore.marynissen@orange.com - +32 (0) 479 01 60 58

Jean-Pascal Bouillon - jean-pascal.bouillon@orange.com - +32 (0) 473 94 87 31

press@orange.be

Contact investisseurs

Siddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Orange Belgium via Globenewswire