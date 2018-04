Orange Belgium : Résultats financiers du premier trimestre 2018

Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 20 avril 2018 à 7h00

Information réglementée

Résultats financiers du premier trimestre 2018

Début d'année solide sur le plan commercial avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires des services 'retail'.

T1 2018 : Chiffre d'affaires + 0,9 %, chiffre d'affaires des services 'retail' + 6,2 %, EBITDA ajusté - 11,5 % en un an pour le Groupe en raison de l'impact attendu MVNO,

+ 14 milliers d'abonnements mobiles, ARPO des abonnements mobile uniquement + 0,2 % en un an, + 19 milliers de clients convergents en Belgique

Prévisions confirmées pour l'exercice 2018

Orange Belgium enregistre un début d'année solide avec de meilleurs KPI (indicateurs clés de performance) sur le plan commercial par rapport à l'exercice précédent

19 milliers de nouveaux clients des services câble ont rejoint la base clients d'Orange Belgium via l'offre LOVE au cours du premier trimestre 2018 (contre 16 milliers au T1 2017), portant le nombre total de clients convergents à 122 milliers. Cette performance s'explique par une forte augmentation des ajouts bruts et une meilleure maîtrise des résiliations. La base de clients mobiles convergents a augmenté de 30 milliers d'unités pour atteindre 186 milliers au premier trimestre 2018, soit 8 % de la base de clients abonnements mobiles.

La bonne dynamique d'Orange Belgium sur le marché mobile a également bénéficié du lancement réussi d'Aigle Illimité, le premier abonnement illimité en Belgique. Au cours du premier trimestre 2018, Orange Belgium a enregistré 14 milliers de nouveaux forfaits mobiles (contre 3 milliers au T1 2017), atteignant un nombre total de 2 329 milliers de clients. Nos propositions créatrices de valeur et en ligne avec le principe du 'more for more', en combinaison avec l'augmentation de l'utilisation des données mobiles a résulté en une augmentation de 0,2% en un an de l'ARPO des abonnements mobile uniquement, à 21.1 euros, en dépit de l'impact du règlement européen sur l'itinérance.



EBITDA ajusté sous-jacent soutenu, contrebalancé par la baisse attendue du chiffre d'affaires MVNO et l'impact du règlement européen sur l'itinérance

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9 % en un an, à 306,6 millions d'euros, malgré la baisse attendue de 10,5 millions d'euros du chiffre d'affaires MVNO et l'impact négatif de 7,9 millions d'euros sur le chiffre d'affaires brut induit par le règlement européen sur le roaming. Le chiffre d'affaires des services 'retail' a progressé de 6,2 % en un an, pour atteindre 181,3 millions d'euros au premier trimestre 2018.

Au cours du premier trimestre 2018, l'EBITDA ajusté du groupe Orange Belgium s'établit à 60,6 millions d'euros, contre 68,5 millions d'euros au premier trimestre 2017. Ce résultat reflète la forte hausse du chiffre d'affaires des services 'retail' et la bonne gestion des coûts, plus que compensées par la baisse attendue du chiffre d'affaires MVNO et par l'impact du règlement européen sur le roaming.

Le groupe Orange Belgium a investi 31,8 millions d'euros au premier trimestre 2018, un montant stable par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le capex de l'activité câble est également stable par rapport à l'exercice précédent, même en tenant compte des ajouts nets au premier trimestre 2018 par rapport à 2017, et grâce à un meilleur processus de remise à neuf des équipements sur les sites clients.

Le cash-flow organique s'établit à 19,9 millions d'euros pour le premier trimestre 2018. L'endettement financier net recule de 28,2 millions d'euros en un an, pour s'établir à 295,5 millions d'euros à la fin du premier trimestre 2018, soit un solide ratio endettement financier net / EBITDA présenté de 1,0x.

Chiffres-clés consolidés du groupe Orange Belgium T1 2018 T1 2017 Variation base de clients abonnements mobiles, hors M2M (Belgique) 2 329 2 250 + 3,5 % ARPO des abonnements mobile uniquement (Belgique) 21,1 21,0 + 0,8 % base de clients convergents ('000, Belgique) 122 50 + 144,2 % base de clients mobiles convergents (Belgique) 186 74 + 152,3 % clients mobiles convergents en % de la base de clients abonnements mobiles (Belgique) 8,0 % 3,3 % Chiffre d'affaires (mio €) 306,6 303,8 + 0,9 % Chiffre d'affaires des services 'retail' (mio €) 181,3 170,6 + 6,2 % EBITDA ajusté (mio €) 60,6 68,5 - 11,5 % Marge d'EBITDA ajusté en % du chiffre d'affaires 19,8 % 22,5 % Investissements nets (mio €) 31,8 32,2 - 1,3 % Endettement financier net (mio €) 295,5 323,7 - 8,7 %

Le groupe Orange Belgium confirme ses prévisions pour l'exercice 2018

Sur la base des résultats du premier trimestre 2018, le groupe Orange Belgium confirme ses prévisions financières pour l'exercice 2018, telles que présentées au mois de février 2018 en application de la norme IAS 18. En vertu de la nouvelle norme IFRS 15 récemment entrée en vigueur et compte tenu de la baisse constatée des subventions au cours des dernières années, ces prévisions tablent sur une légère croissance des chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté conforme à la norme IFRS 15 situé entre 275 et 295 millions d'euros pour l'exercice 2018. Le groupe Orange Belgium prévoit, par ailleurs, que ses principaux investissements en 2018 (à savoir le total des investissements hors investissements liés au câble) resteront stables par rapport à 2017.



La norme comptable IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Pour la première fois, le groupe Orange Belgium publie ses résultats financiers en conformité avec cette nouvelle norme. De plus, une nouvelle présentation du chiffre d'affaires et des indicateurs clés de performance (KPI) a été retenue. En conséquence, le 10 avril 2018, le groupe Orange Belgium a mis à disposition ses informations financières et opérationnelles pour les exercices 2016 et 2017 retraitées afin de refléter la norme IFRS 15 et cette nouvelle présentation des revenus. Les définitions de ces nouveaux concepts figurent dans le glossaire en page 15.





