Orange Belgium : Résultats financiers du premier trimestre 2018

Début d'année solide sur le plan commercial avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires des services 'retail'.

T1 2018 : Chiffre d'affaires + 0,9 %, chiffre d'affaires des services 'retail' + 6,2 %, EBITDA ajusté - 11,5 % en un an pour le Groupe en raison de l'impact attendu MVNO,

+ 14 milliers d'abonnements mobiles, ARPO[1] des abonnements mobile uniquement + 0,2 % en un an, + 19 milliers de clients convergents en Belgique

Orange Belgium enregistre un début d'année solide avec de meilleurs KPI (indicateurs clés de performance) sur le plan commercial par rapport à l'exercice précédent

EBITDA ajusté sous-jacent soutenu, contrebalancé par la baisse attendue du chiffre d'affaires MVNO et l'impact du règlement européen sur l'itinérance

Au cours du premier trimestre 2018, l'EBITDA ajusté du groupe Orange Belgium s'établit à 60,6 millions d'euros, contre 68,5 millions d'euros au premier trimestre 2017. Ce résultat reflète la forte hausse du chiffre d'affaires des services 'retail' et la bonne gestion des coûts, plus que compensées par la baisse attendue du chiffre d'affaires MVNO et par l'impact du règlement européen sur le .

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 0,9 % en un an, à 306,6 millions d'euros, malgré la baisse attendue de 10,5 millions d'euros du chiffre d'affaires MVNO et l'impact négatif de 7,9 millions d'euros sur le chiffre d'affaires brut induit par le règlement européen sur le Le chiffre d'affaires des services 'retail' a progressé de 6,2 % en un an, pour atteindre 181,3 millions d'euros au premier trimestre 2018.

Le groupe Orange Belgium confirme ses prévisions pour l'exercice 2018

Sur la base des résultats du premier trimestre 2018, le groupe Orange Belgium confirme ses prévisions financières pour l'exercice 2018, telles que présentées au mois de février 2018 en application de la norme IAS 18. En vertu de la nouvelle norme IFRS 15 récemment entrée en vigueur et compte tenu de la baisse constatée des subventions au cours des dernières années, ces prévisions tablent sur une légère croissance des chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté conforme à la norme IFRS 15 situé entre 275 et 295 millions d'euros pour l'exercice 2018. Le groupe Orange Belgium prévoit, par ailleurs, que ses principaux investissements en 2018 (à savoir le total des investissements hors investissements liés au câble) resteront stables par rapport à 2017.

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer d'Orange Belgium, commente :

« Nous sommes profondément convaincus que les clients belges méritent des offres alternatives attractives. Nous avons donc pour ambition de faire évoluer la situation actuelle et de permettre à nos clients d'utiliser de plus en plus de données en toute tranquillité, et ce avec une meilleure expérience client.

En 2017, nous avons confirmé notre entrée réussie les marchés de la large bande et de la télévision en Belgique. En février 2018, nous avons fait le choix d'un positionnement de challenger audacieux avec le lancement du premier abonnement mobile illimité en Belgique. Par ailleurs, notre réseau mobile a été de nouveau désigné comme le premier réseau 4G de Belgique.

Le premier trimestre 2018 valide nos choix stratégiques avec 14 milliers de nouveaux clients qui se sont tournés vers Orange Belgium pour leur abonnement mobile et 19 milliers d'autres qui ont retenu notre offre convergente LOVE. Notre base de clients LOVE compte désormais plus de 120 000 abonnés, et nous continuons de développer notre offre. »

Arnaud Castille, Chief Financial Officer, ajoute :

« Au cours du premier trimestre 2018, nous avons maintenu une dynamique commerciale positive. La croissance soutenue de l'utilisation de data mobile se confirme parmi notre base de clients, ce qui se traduit par un ARPO abonnements mobiles uniquement, en hausse en Belgique. Grâce aux investissements consentis par le passé, nous disposons aujourd'hui du meilleur réseau 4G existant, levier précieux pour absorber et tirer parti de la demande croissante de données mobiles. Cette combinaison nous permet de monétiser de façon judicieuse la progression des volumes de data mobile utilisés par le biais de nos propositions créatrices de valeur et en ligne avec le principe du « more for more ». De plus, le déploiement de notre stratégie convergence se poursuit résolument, ce qui se traduit par une croissance constante des ajouts nets de clients convergents, tout en nourrissant la rentabilité globale de l'activité de convergence.

Par ailleurs, nous appelons les régulateurs à améliorer de façon substantielle et rapide les conditions financières et opérationnelles de l'accès au câble. Des avancées réglementaires fortes sont indispensables pour assurer une concurrence durable en Belgique.'

https://corporate.orange.be/fr/informations-financi%C3%A8res/r%C3%A9sultats-financiers

[1] La norme comptable IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Pour la première fois, le groupe Orange Belgium publie ses résultats financiers en conformité avec cette nouvelle norme. De plus, une nouvelle présentation du chiffre d'affaires et des indicateurs clés de performance (KPI) a été retenue. En conséquence, le 10 avril 2018, le groupe Orange Belgium a mis à disposition ses informations financières et opérationnelles pour les exercices 2016 et 2017 retraitées afin de refléter la norme IFRS 15 et cette nouvelle présentation des revenus. Les définitions de ces nouveaux concepts figurent dans le glossaire en page 15.