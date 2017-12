Orange Belgium : Visual Voicemail désormais disponible pour les clients Orange équipés d’un smartphone Android

Dès aujourd'hui, Orange Belgium propose Visual Voicemail à ses clients équipés d'un appareil Android. Ce service leur permet de gérer leur messagerie vocale directement sur leur smartphone. En 2011, Orange était le premier à proposer ce service pour l'iPhone. Aujourd'hui, Orange Belgium devient le 5e opérateur au monde à mettre ce service pratique à la disposition de ses clients.

Orange Belgium a lancé Visual Voicemail pour Android et iPhone pour sa clientèle d'abonnés, mais les clients prépayés peuvent aussi installer ce service avec une carte Tempo Giga ou Tempo Touch.

Visual Voicemail est un service qui permet de gérer les messages de la boîte vocale directement sur le smartphone. Les messages vocaux sont présentés sous la forme d'enregistrements audio faciles à écouter, à mettre en pause, à faire défiler et à envoyer aux autres. Tous les messages vocaux figurent dans une liste qui facilite leur gestion par le client. Il voit qui l'a appelé, quand l'appel a été passé et combien de temps dure le message vocal. Il peut bien sûr rappeler la personne qui a laissé le message, mais aussi lui répondre par e-mail ou par SMS. Le service est totalement gratuit chez Orange et peut être utilisé dans toute l'UE (il utilise les données mobiles, gratuites chez Orange). Les messages restent accessibles même sans accès au réseau.

Aujourd'hui, plus de 450 000 clients Orange détenteurs d'un iPhone utilisent Visual Voicemail grâce à Orange. Les utilisateurs d'Android auront désormais eux aussi accès à ce service pratique.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer : 'Nous constatons que nos clients laissent environ 10 millions de messages vocaux chaque mois et que ces messages durent en moyenne 16,4 secondes. Chez Orange, nous entendons simplifier la vie de nos clients. C'est pourquoi nous leur proposons ce service pratique pour gérer plus facilement leurs messages, non seulement pour les utilisateurs d'iPhone, mais aussi pour les utilisateurs en constante augmentation d'Android. Des centaines de clients Android chez Orange bénéficient de Visual Voicemail depuis novembre et nous nous attendons encore à une augmentation de ce chiffre une fois qu'ils auront installé la dernière mise à jour logicielle sur leur smartphone et qu'ils découvriront à quel point elle est efficace.'

Les appareils Android suivants seront compatibles avec ce service : les téléphones Pixel/Nexus (Google) avec Android 8.1, les appareils Android One, les smartphones Nokia, les téléphones BQ, l'Essential PH-1… et bien d'autres appareils Android.

Les clients qui ne disposent pas encore de Visual Voicemail peuvent facilement activer le service depuis l'application My Orange si leur appareil est compatible (à partir d'iOS 7.0 et d'Android 8.1).

Plus d'infos sur www.orange.be/vm