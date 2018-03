Orange Belgium : confirme son intérêt pour un partenariat industriel avec Nethys et Brutélé

Orange Belgium confirme avoir officiellement fait part aux sociétés Nethys et Brutélé de son intérêt pour un projet de partenariat industriel, avec le soutien du Groupe Orange.

A ce stade, il s'agit simplement d'une déclaration d'intérêt qui s'inscrit pleinement dans le respect de la Gouvernance de Nethys et Brutélé.

Orange Belgium estime qu'un partenariat industriel entre Orange Belgium et Nethys et Brutélé représenterait la meilleure opportunité pour celles-ci, leurs clients (particuliers et entreprises), leurs personnels et leurs actionnaires.

Un tel rapprochement pourrait conduire à la création d'un opérateur télécom national convergent avec un ancrage fort en Wallonie et à Bruxelles, au lancement d'un grand plan d'investissements pluriannuel dans les réseaux très haut débit fixe et mobile en Wallonie et à Bruxelles, et créerait une saine concurrence structurelle entre 3 acteurs convergents sur le marché belge, au bénéfice des consommateurs.