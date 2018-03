Orange Belgium : contrat avec Salesforce

28/03/2018 | 14:22

Orange Belgium et Orange Polska ont signé un partenariat avec Salesforce, le leader mondial du CRM, et Vlocity, une entreprise de premier plan spécialisée dans les services cloud, a-t-on appris ce mercredi.



Selon ses termes, Salesforce et Vlocity aideront l'opérateur à gagner en agilité et à réduire les délais de mise sur le marché en tirant profit des solutions basées sur le cloud via les canaux digitaux et assistés d'Orange.



Grâce à ce partenariat avec Salesforce et Vlocity, Orange peut continuer à améliorer la qualité de son expérience client en proposant une expérience omnicanal de haute qualité à ses clients. Les équipes commerciales et les partenaires de distribution d'Orange pourront de surcroît commercialiser de nouveaux produits et services innovants de manière plus intelligente, ce qui leur permettra d'aider encore mieux les clients.





