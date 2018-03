Orange Belgium : et Orange Polska s’associent à Salesforce et Vlocity pour renforcer leur transformation digitale

Orange Belgium et Orange Polska ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Salesforce, le leader mondial du CRM, et Vlocity, une entreprise de premier plan spécialisée dans les services cloud. Salesforce et Vlocity aideront Orange à gagner en agilité et à réduire les délais de mise sur le marché en tirant profit des solutions basées sur le cloud via les canaux digitaux et assistés d'Orange.

Dans le paysage digital actuel, renforcer sa position sur les marchés du mobile et de la convergence avec une approche centrée sur le client est essentiel pour Orange. Grâce au partenariat avec Salesforce et Vlocity, Orange peut continuer à améliorer la qualité de son expérience client en proposant une expérience omnicanal de haute qualité à ses clients. Les équipes commerciales et les partenaires de distribution d'Orange pourront, en outre, commercialiser de nouveaux produits et services innovants de manière plus intelligente, ce qui leur permettra d'aider encore mieux les clients d'Orange.

Orange Belgium continue à digitaliser le parcours client d'Orange

Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium : 'Orange Belgium poursuit sa transformation digitale. Outre le renouvellement de certains niveaux de notre gestion des commandes, nous allons commencer à renforcer nos capacités CRM et à unifier nos canaux digitaux. Dans cette perspective, nous nous sommes associés à Vlocity et Salesforce. Nous avons choisi Salesforce et Vlocity parce qu'ils présentent des avantages sur plusieurs fronts, notamment en matière de rapidité de déploiement, d'accélération du délai de mise sur le marché et de rationalisation de la prestation de services. Ce partenariat nous permettra en effet de digitaliser davantage notre parcours client et d'être encore plus pertinents pour nos clients, qui restent au cœur de la stratégie d'Orange Belgium.'

Orange Polska franchit une étape significative de sa transformation digitale

'Orange Polska aborde une nouvelle étape de sa transformation digitale. Etant parvenu à une consolidation significative de ses canaux digitaux et de vente, Orange Polska vise à présent à offrir à ses clients une expérience qui se différentie des autres' confie Jean-François Fallacher, CEO d'Orange Polska. 'Nous avons choisi Salesforce et Vlocity pour la rapidité de déploiement mais également pour leurs produits spécifiques et leurs capacités de gestion du parcours client. Ce partenariat nous permettra de répondre aux attentes de nos clients en leur offrant des services simples, transparents, simples à utiliser et à gérer. L'innovation et l'expérience client sont des piliers importants de la stratégie d'Orange.'

Salesforce et Vlocity permettent à Orange de s'engager pleinement dans la transformation digitale

'En adoptant le cloud, Orange Belgium a fait un bond en avant dans sa mission fondamentale de créer un lien inégalé avec ses clients et de faciliter l'accès et la vente de ses services' explique Jo Buvens, Country Manager Salesforce Belgique et Luxembourg. 'Nous sommes ravis de nous associer à Vlocity sur cet important projet. Grâce à l'expertise approfondie de Vlocity dans le domaine des solutions cloud et des applications omnicanal, Orange peut désormais s'engager pleinement dans sa transformation digitale.'

'Nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec Salesforce pour fournir à Orange les logiciels digitaux sectoriels nécessaires pour transformer sa manière de mener ses activités', continue Dominic Dinardo, EVP et Managing Director EMEA chez Vlocity. 'Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme technologie de transformation digitale d'Orange et nous sommes impatients d'aider Orange à saisir la plus-value du cloud, à toucher plus de clients et à vendre plus intelligemment et plus efficacement.'

Vlocity Communications tire parti des capacités omnicanal de Salesforce Service Cloud et comprend un catalogue complet de produits d'entreprise, un CPQ (Configure-Price-Quote), la gestion des contrats, la fonctionnalité de gestion de la clientèle au détail et des commandes, ainsi qu'une bibliothèque complète de processus prédéfinis de gestion des ventes, des services et des demandes de facturation. Spécifiquement conçu pour les fournisseurs de services de communication, Vlocity Communications répond aux normes sectorielles du TM Forum et s'intègre en toute flexibilité dans des systèmes tiers via des API et des services web prédéfinis. Pour plus d'informations sur Vlocity Communications, veuillez cliquer ici.