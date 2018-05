Orange Belgium : offre à tous ses clients résidentiels 2 GB de données mobiles supplémentaires pour célébrer son deuxième anniversaire sur le marché belge

Ce 9 mai, la marque Orange fête le deuxième anniversaire de son arrivée en Belgique. Pour le célébrer comme il se doit, tous les clients résidentiels d'Orange Belgium recevront gratuitement 2 GB de données mobiles supplémentaires dans le cadre du programme de fidélité Orange Thank You.

Pour remercier les clients Orange de leur fidélité, Orange offre 2 GB de données mobiles à l'ensemble de ses clients résidentiels abonnés ou qui disposent d'une offre prépayée ou ZEN. Tous les clients Orange seront progressivement informés à partir du 10 mai, et ce, jusqu'à la fin du mois. Ce cadeau est offert dans le cadre du programme de fidélité Orange Thank You, qui avait déjà récompensé ses clients résidentiels l'année dernière en leur offrant 1 GB de données mobiles pour fêter le premier anniversaire d'Orange. Pour en bénéficier, il suffit aux clients d'accepter les 2 GB dans l'application My Orange ou dans l'espace client sur www.orange.be/surprise.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer : 'Avec Orange Thank You, nous exprimons régulièrement notre gratitude à nos clients pour leur fidélité par des cadeaux et des expériences personnalisées. Les 2 GB de données mobiles offerts pour notre anniversaire correspondent à leurs besoins et leur permettent de bénéficier du réseau de qualité supérieure d'Orange. L'année dernière, plus d'un million de clients d'Orange ont ainsi reçu un cadeau de remerciement Orange Thank You : des données mobiles gratuites aux billets de cinéma, en passant par des biscuits, des chocolats, de la musique, des coffrets beauté et des magazines, sans oublier les objets connectés et les applications mobiles. Depuis le lancement de l'avantage cinéma, plus de 340 000 billets ont déjà été offerts à nos clients, avec un pic de 10 000 billets à l'occasion de la Saint-Valentin, cette année. Nous leur offrons aussi la possibilité de faire don de leur cadeau à une œuvre de charité. Un geste généreux pour lequel plus de 30 000 clients ont opté l'an dernier.'

Le lancement de la marque Orange en Belgique, c'était il y a deux ans déjà

L'introduction de la marque Orange en Belgique en mai 2016 visait à soutenir la stratégie de convergence de l'entreprise et le lancement de l'offre mobile + internet + TV, désormais connue sous le nom de Love. Deux ans après son lancement, Orange compte déjà plus de 120 000 clients Love, ce qui confirme la justesse de sa stratégie et l'efficacité de sa marque. Cette année, Orange Belgium a adopté une position de bold challenger pour bousculer le marché des télécommunications et surprendre les clients avec des offres disruptives qui leur permettent de rester connectés à tout moment et en toute sérénité. Le premier essai réussi fut le lancement du plan tarifaire illimité Aigle avec une quantité illimitée de données mobiles, d'appels vocaux et de SMS, suivi de près par Love Unlimited, qui agrémente l'offre Aigle d'un contenu internet et TV premium illimité. Orange continuera ainsi à renforcer ses offres mobiles disruptives, en enrichissant son portefeuille de services, en améliorant le contenu et en renforçant la fidélité. Le tout, dans le but d'offrir une expérience client d'excellence à tous les membres d'une famille.