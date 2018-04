Orange Belgium : présente Love Unlimited, la première offre mobile, internet et TV vraiment illimitée du marché

Après le lancement de la première offre mobile illimitée en Belgique (Aigle) caractérisée par des appels, des SMS et données mobiles illimités, Orange Belgium présente aujourd'hui la version illimitée de son offre convergente Love. La formule Love Unlimited offre des données mobiles, des SMS, des appels, Internet et la TV de manière illimitée. Les clients peuvent ainsi rester connectés partout et à tout moment, aussi bien à domicile qu'en déplacement, en toute sérénité.

Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer d'Orange Belgium : 'En tant que bold challenger sur le marché belge des télécommunications, nous nous concentrons sur ce qui est essentiel pour nos clients. Le premier cap fut le lancement unique, en février 2018, de notre plan tarifaire illimité Aigle, qui rencontre un vif succès. De nombreux clients ont été positivement surpris par notre offre qui répond à leur besoin d'une plus grande quantité de data au vu du succès croissant des divers réseaux sociaux, des vidéos et des services de streaming. Nous avons simplement écouté les besoins de nos clients et y avons répondu. Nous avons donc développé la toute première offre mobile entièrement illimitée en Belgique, qui s'appuie sur notre réseau 4G de premier plan. Avec Love Unlimited, nous proposons le premier forfait convergent entièrement illimité (mobile, internet et TV) du marché. Il convient idéalement aux clients qui recherchent une totale sérénité, tant en déplacement qu'à domicile, lorsqu'ils regardent la télévision ou surfent sur internet. Et il va de soi que nous proposons cette expérience inégalée au prix le plus serré du marché.'

Le forfait Love Unlimited est disponible en ajoutant l'internet et la télévision à Orange Aigle ou Aigle Premium. Le client bénéficie dès lors d'appels vocaux, de SMS, de données mobiles, de l'internet fixe, mais aussi de contenus TV premium de manière illimitée.

Orange continue, en outre, à enrichir son offre Love en fonctionnalités et en contenu en ajoutant régulièrement des chaînes sportives, thématiques et pour enfants, sans supplément pour le client.

Une offre illimitée unique sur un réseau de qualité supérieure

Depuis de nombreuses années, Orange Belgium investit sans relâche dans son réseau mobile pour garantir une expérience de haute qualité à ses clients. Ces investissements ne servent pas uniquement à préparer l'avenir, mais aussi à répondre à la demande croissante de données mobile en offrant la vitesse et la capacité nécessaires. Grâce à ces investissements, Orange peut garantir la capacité de réseau qu'exige une expérience illimitée de qualité.

Le réseau 4G d'Orange couvre aujourd'hui 99,8 % du territoire belge. Les cartes de couverture du régulateur télécom IBPT, le récent rapport d'Open Signal (State of the mobile networks : Belgium - March 2018) et les récents résultats de BeCover+ de l'organisation de consommateurs Test-Achats soulignent la très haute qualité du réseau 4G d'Orange.

Plus d'informations sur www.orange.be/fr/surfillimite.