ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 65,1 M - Bonne consolidation des ventes

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 65,1 M€

Bonne consolidation des ventes

En M€ T1 2017 T1 2018 Europe 61,5 62,3 Amérique du Nord 0,6 0,5 Asie et reste du Monde 2,4 2,3 Total 64,5 65,1

ORAPI Group, leader français de l'hygiène professionnelle, affiche un chiffre d'affaires de 65,1 M€ au T1 2018 en hausse de +1,2% à périmètre courant et change constant (-1,8% à périmètre comparable et change constant). Ce niveau d'activité est notamment porté par les activités d'Orapi Process et par le déploiement progressif des synergies commerciales entre les métiers Process et Hygiène professionnelle.

La France enregistre 56,9 M€ de chiffre d'affaires en croissance de 2,2% à périmètre courant. Les ventes directes sont tirées par la dynamique toujours solide d'Orapi Process et la montée en puissance de nouveaux marchés Grands Comptes (UGAP, SNCF, entreprises de propreté), qui compensent des aléas de démarrage de l'unité de production 4.0 à Lyon Saint-Vulbas.

L'Europe du Sud enregistre un 4ème trimestre consécutif de croissance, tiré par l'Italie (+25%), au contraire de l'Europe du Nord (-9,6% à change constant) affecté par un marché moins porteur au Royaume Uni.

En Amérique du Nord, la progression continue des produits de process (+7,6%) compense partiellement le recul du chiffre d'affaires des produits de nettoyage sans eau affectés par une météorologie défavorable et une concurrence accrue.

En Asie et reste du Monde, le Groupe affiche au 1er trimestre un chiffre d'affaires quasi stable à 2,3 M€ (en hausse de +1,5% à change constant), porté par une demande récurrente de solutions d'hygiène professionnelle.

A l'issue de cette première période, le groupe Orapi reste concentré sur la consolidation des ventes et l'amélioration des process opérationnels conformément à sa feuille de route 2018 - 2022.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du T2 le 24 juillet 2018

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader français de l'Hygiène Professionnelle

Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME 150.

________________________________

Contacts :

Directeur Général Délégué

Henri Biscarrat

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04

henri.biscarrat@orapi.com Communication Financière

J.Gacoin/V.Boivin

Tel : +33 (0)1 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr Communication ORAPI

Fabienne CHIFFLOT

Tel : +33 (0)6 60 36 46 81

fabienne.chifflot@orapi.com

