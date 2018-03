ORAPI : aborde 2018 avec confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orapi gagne 0,83% à 9,70 euros. Les investisseurs se montrent donc enclins à revenir sur un titre qui a clôturé hier soir sur ses plus bas niveaux depuis mai 2017, et qui perd toujours 12,7% depuis le début de l'année. Ils prennent visiblement acte des commentaires favorables délivrés par Orapi concernant ses perspectives. D'abord, le plan 2018-2022 promet le développement de "ventes à plus forte valeur ajoutée", promesses sans doute d'un meilleur levier opérationnel."Désormais doté d'un dispositif de production 4.0 et de distribution unique en Europe, le groupe, par sa flexibilité et sa puissance de production, s'inscrit avec confiance dans une nouvelle trajectoire de développement", commente le spécialiste de l'hygiène professionnelle. Le groupe indique avoir engagé une renégociation de sa dette moyen long terme, ce qui lui permet de disposer de ressources nécessaires pour accompagner ce plan.A plus court terme aussi, Orapi identifie un retournement positif de tendance sur ses marchés, dont il compte bien profiter grâce à son nouvel outil industriel. Le groupe a ainsi digitalisé entièrement son usine de Lyon-Saint Vulbas tout en refondant sa force commerciale et en déployant des nouvelles gammes de produits issues de sa R&D.Dès la fin du second semestre 2017, Orapi a vu ses ventes repartir à la hausse. Toutefois, ce redémarrage, de bon augure pour les prochains mois, ne se traduit pas dans les comptes 2017 dévoilés hier soir, qui portent en revanche les stigmates de la restructuration et de la refonte de l'outil de production.Ainsi, en 2017, Orapi a creusé sa perte nette à 2,1 millions d'euros, contre 1,1 million, qui est toutefois inférieure aux attentes de Gilbert Dupont, 2,7 millions. Le résultat opérationnel courant d'Orapi s'inscrit pour sa part à 3,9 millions d'euros soit une progression de 26% par rapport à 2016. Il intègre 7,1 millions d'euros de dotations aux amortissements. Enfin, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 1,7% pour atteindre 243,7 millions d'euros.