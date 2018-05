OREGE : décroche un contrat de 260 000 dollars aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orège annonce la signature d'un contrat de vente d'une solution SLG à « Two Rivers Water Reclamation Authority » (TRWRA) pour un montant d'environ 260 000 dollars. TRWRA est l'une des plus importantes stations d'épuration municipales du New Jersey. Basée à Monmouth Beach, au coeur d'une communauté résidentielle très sensible aux problématiques environnementales, elle collecte et traite les eaux usées de 6 villes avoisinantes, soit 100 000 EH (Équivalent Habitants), et a montré par le passé son attachement aux technologies propres permettant l'économie des ressources naturelles.La solution SLG sera mise en oeuvre sur site dans le courant de l'été.Ce contrat conforte la présence d'Orège dans le New Jersey, où la société accompagne déjà plusieurs opérateurs dans le conditionnement de leurs boues. De nombreuses municipalités de la région, faisant face aux mêmes défis financiers et environnementaux que TRWRA, ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour la mise en oeuvre d'une solution SLG.Ce nouveau contrat confirme l'importance du potentiel de développement des solutions SLG aux Etats-Unis.