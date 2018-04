OREGE : réduit ses pertes en 2017

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Orège a enregistré une perte nette de 13,52 millions d’euros en 2017 contre -17,75 millions d’euros en 2016. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes est, lui, passé de -17,2 à -12,08 millions d’euros. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 est resté pratiquement stable par rapport à 2016, passant de 703 000 à 706 000 euros.S'agissant de ses perspectives, Orège juge qu'il bénéficie d'un fort potentiel de développement sur ses quatre pays ciblés comme prioritaires à l'international (USA, Canada, Royaume Uni et Allemagne). De nouveaux et nombreux contrats devraient être signés et exécutés au cours de cette année 2018.