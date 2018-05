Orege : Orège conclut aux Etats-Unis une nouvelle vente de solution SLG® avec « Two Rivers Water Reclamation Authority»

Orège conclut aux Etats-Unis une nouvelle vente de solution SLG® avec « Two Rivers Water Reclamation Authority»

Voisins-le-Bretonneux, le 9 mai 2018 à 8h30 - Orège annonce la signature d'un contrat de vente d'une solution SLG® à « Two Rivers Water Reclamation Authority » (TRWRA) pour un montant d'environ 260 K$.

TRWRA est l'une des plus importantes stations d'épuration municipales du New Jersey. Basée à Monmouth Beach, au cœur d'une communauté résidentielle très sensible aux problématiques environnementales, elle collecte et traite les eaux usées de 6 villes avoisinantes, soit 100.000 EH (Équivalent Habitants), et a montré par le passé son attachement aux technologies propres permettant l'économie des ressources naturelles.

Michael Gianforte, Directeur Exécutif de TWRA a déclaré :

« Nous avons choisi de mettre en œuvre la solution SLG® pour ses performances remarquables qui nous ont permis de réduire nos coûts de transport des boues. Ces coûts représentent une dépense majeure pour nous, et nous recherchions depuis longtemps une solution adaptée pour les réduire. La solution SLG® s'intègre parfaitement dans notre démarche écologique en nous apportant une plus grande maîtrise des risques associés au conditionnement de nos boues. Nous estimons le retour sur investissement de ce projet à moins de 4 ans. »

La solution SLG® sera mise en œuvre sur site dans le courant de l'été.

Ce contrat conforte la présence d'Orège dans le New Jersey, où la Société accompagne déjà plusieurs opérateurs dans le conditionnement de leurs boues. De nombreuses municipalités de la région, faisant face aux mêmes défis financiers et environnementaux que TRWRA, ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre d'une solution SLG®.

Ce nouveau contrat confirme l'importance du potentiel de développement des solutions SLG® aux Etats-Unis.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 - OREGE www.orege.com

