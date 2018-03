Orege : Orège finalise avec succès son projet pour Gloucester County Utilities Authority aux USA en dépassant les objectifs de performances

Communiqué de Presse

Voisins le Bretonneux, le 14 Mars 2017

Orège finalise avec succès son projet pour

Gloucester County Utilities Authority aux USA en dépassant les objectifs de performances.

En juillet 2017*, Orège annonçait la vente d'une solution SLG® de conditionnement des boues avant déshydratation au Service des Eaux de Gloucester County Utilities Authority (GCUA)

Ce contrat signé avait la forme d'une vente sous conditions d'obtention de résultats. Intégré dans le Chiffre d'Affaires 2017, pour près de 300 K$, il comprend un accompagnement d'Orège au cours de la première année exploitation. Pour GCUA, le retour sur investissement devrait être d'environ 3 ans.

La solution SLG® a été installée sur la station d'épuration de GCUA à l'automne 2017 et Orège a immédiatement obtenu des performances dépassant les engagements contractuels, en améliorant la siccité des boues déshydratées de plus de 3%, en permettant une augmentation significative du débit de traitement et en produisant une meilleure granulosité des boues.

Dave Hilbmann Directeur des Opérations chez GCUA a déclaré hier : « Notre besoin était double. Nous recherchions une solution qui non seulement fournirait une « galette » de boues plus sèche, mais qui conférerait également aux boues une propriété physique significativement améliorée de manière à optimiser leur manipulation/leur gestion dans le cadre d'un projet de R&D. Par-dessus tout, l'investissement dans cette solution innovante devait être raisonnable et représenter un faible coût d'exploitation. Nous avons trouvé cette solution avec le SLG®. Enfin, un autre intérêt d'importance a été constaté, il concerne la facilité d'utilisation de l'unité SLG® par nos opérateurs. L'équipe d'Orège a travaillé de concert avec mon équipe pour l'optimisation de la solution et les résultats sont impressionnants. La solution SLG® a dépassé tous les critères de performances existants » a ajouté Dave Hilbmann, Directeur des Opérations chez GCUA.

Orège a été en mesure d'exécuter rapidement le projet notamment grâce à une excellente collaboration entre les équipes de GCUA et la société de conseil en ingénierie Remington & Vernick Engineers.

Pascal Gendrot, Directeur Général d'Orège, se réjouissait du grand professionnalisme de l'équipe récemment constituée et dédiée au marché US et dirigée par Kevin Dunlap, Directeur Général de Orège North America. Il déclarait : « Ce premier projet dans le New Jersey est très prometteur. Le travail de partenariat qui a été mené avec GCUA a été précieux et nous avons su produire des boues en sortie du SLG® qui présentent réellement des caractéristiques uniques : poreuses, avec une forte granulosité, sans odeur et avec un filtrat de grande qualité. Sur un marché US où les contraintes d'enfouissement et d'épandage sont de plus en plus fortes, les critères de qualité des boues obtenues grâce au SLG® laissent présager de nombreuses et belles opportunités de développement et bien sûr, dès cette année, avec notre partenaire GCUA. ».

A propos de GCUA :

La station d'épuration de Gloucester County, dans le New Jersey traite les eaux usées d'environ 300 000 équivalent habitants.

A propos du SLG®:

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie innovante pour le conditionnement et le traitement des boues qui a été récompensée plusieurs fois depuis 2016 : d'abord par une distinction d'honneur en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence, ensuite en mai 2017 en Grand-Bretagne, Orège recevait le prix de "la technologie la plus innovante" au « Utility Week de Birmingham » .

Grâce à sa technologie brevetée SLG®, Orège apporte aux industriels, aux exploitants ou acteurs municipaux une solution plus économique et plus performante de traitement et de valorisation des boues. Cette solution est en totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales

Le SLG® réduit significativement le volume des boues et leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques sont profondément modifiées, favorisant ainsi leur valorisation.

A propos d'Orège:

Orège est une entreprise à vocation internationale. Aujourd'hui structurée avec deux sites en France (Voisins-Le-Bretonneux, en Région Parisienne, et La Duranne en Région Paca), un site aux Etats-Unis (Atlanta) et un site en Angleterre (proche Birmingham), elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays.

Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse - Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 (Nyse Euronext Paris - FR0010609206 OREGE). http://www.orege.com

* communiqué de presse du 10 juillet 2017 : « Orège renforce son implantation aux Etats-Unis ».