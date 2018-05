Orege : Orège réussit la mise en œuvre de son projet à forte valeur ajoutée  avec la ville de DeLand en Floride (USA)

Voisins-le-Bretonneux, le 15 mai 2018 à 8h30 - Orège a le plaisir d'annoncer le plein succès de sa collaboration avec la municipalité de DeLand en atteignant les objectifs attendus par le client dans le conditionnement de ses boues. Orège entend capitaliser sur ce projet à forte valeur ajoutée qui constitue une vitrine des solutions SLG® en Floride

En effet, trois solutions SLG® ont été mises en œuvre en amont de trois filtres bande sur la station d'épuration de « Wiley Nash Water Reclamation Facility » fin 2017 et réceptionnées en mars 2018.

L'objectif initial du contrat était d'obtenir un gain de siccité des boues de +3%, et ainsi permettre une réduction significative des coûts d'exploitation, liés au traitement et à l'évacuation des boues, de près de 30%.

Orège a pu réaliser ce projet avec succès notamment grâce à une collaboration exemplaire avec les équipes de la municipalité de DeLand.

« Dès le début de nos discussions, nous avons compris tout le potentiel de la solution SLG® développée par Orège pour la ville de DeLand et aussi pour de nombreuses autres municipalités de la région. Signer ce contrat avec une startup n'était pas exempt de risques, mais en valait vraiment la peine » a déclaré Keith Riger, Directeur des Services Municipaux de DeLand.

Les principaux bénéfices retirés de la mise en œuvre de ces trois solutions SLG® pour la municipalité de DeLand sont :

La réduction des coûts liés au transport des boues ;

La réduction des odeurs de l'atelier de déshydratation et des boues traitées ;

La production d'un filtrat de grande qualité (eau extraite des boues après conditionnement par le SLG ® ) ;

) ; Le bénéfice d'une nouvelle voie de valorisation de ses boues en tant que fertilisant pour l'agriculture.

Les résultats obtenus au cours des deux premiers mois d'exploitation des solutions SLG® sont conformes aux objectifs et de nombreuses visites de cette « vitrine » pour Orège en Floride ont eu lieu dans cette période. Elles devraient permettre prochainement la signature de nouveaux contrats dans la région.

A propos du SLG®

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013

ISIN : FR0010609206 - OREGE

www.orege.com

