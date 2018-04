Orege : Orège vend une solution SLG® à la commune de Gresham (Etats-Unis)  pour optimiser la déshydratation de leurs boues et les coûts associés

Voisins le Bretonneux, le 9 avril 2018 - Orège annonce la signature d'un contrat de vente d'une solution SLG® à la commune de Gresham, Oregon, pour un montant d'environ 300 k$.

Située à l'Est de Portland, Gresham est une municipalité tournée vers l'innovation qui a déjà montré dans le passé sa volonté d'adopter des technologies innovantes et bénéfiques. Ce premier projet avec Orège, débuté en avril 2017, devrait être finalisé dès cet été. Sa mise en œuvre s'effectue en étroite collaboration avec la société d'ingénierie, Brown & Caldwell qui figure parmi les leaders aux Etats-Unis.

L'intégration de la solution SLG® dans cette station d'épuration municipale d'environ 120.000 clients a pour objectif de :

Produire une boue à la déshydratation accrue ;

Augmenter la capacité de traitement hydraulique du filtre à bandes auquel la solution SLG ® est associée ;

est associée ; Réduire les coûts opérationnels de l'installation, ainsi que les volumes de boues à transporter.

La solution SLG® est une technologie de rupture qui permet de réduire les coûts globaux liés au traitement des boues grâce à une déshydratation optimisée, un débit de traitement accru et une consommation de polymères réduite. Le retour sur investissement du projet mis en œuvre à Gresham a été évalué à moins de 4 ans.

La finalisation de ce projet en Oregon contribuera à faire de Gresham une vitrine régionale représentative du savoir-faire d'Orège. Après des premiers succès commerciaux en Pennsylvanie et dans le New-Jersey, ce nouveau contrat confirme le potentiel de développement des solutions SLG® aux Etats-Unis, où plus de 7.000 filtres à bandes sont exploités pour déshydrater des boues.

A propos du SLG®:

Le SLG® (solide, liquide, gaz) est une technologie de rupture pour le conditionnement et le traitement des boues. Il apporte aux industriels, exploitants ou acteurs municipaux une solution économique et performante en réduisant significativement le volume des boues et en favorisant leur valorisation grâce à la modification de leurs caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques.

En totale adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires et environnementales, la technologie brevetée SLG® est multirécompensée à travers le monde, notamment en qualité de « technologie de rupture » de l'année 2016 aux Awards décernés par Global Water Intelligence ou de « technologie la plus innovante » au « Utility Week de Birmingham » en 2017.

A propos d'Orège

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

