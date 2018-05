Orege : Résultats annuel 2017

OREGE annonce ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Informations financières résumées (comptes consolidés audités, arrêtés par le conseil d'administration en date du 27 avril 2018.

En k€ - normes IFRS 2017 2016 Chiffre d'affaires 706 703 Charges opérationnelles nettes : Charges de personnel -5 082 -5 577 Autres charges d'exploitation -5 753 -6 007 Dotations aux amortissements Autres charges opérationnelles non courantes -1 242 - -2 241 - 4 087 Total des charges opérationnelles nettes -12 077 -17 912 Résultat opérationnel -11 371 -17 209 Résultat financier -2 149 -654 Impôts sur les résultats - 114 Résultat net -13 520 -17 750

Chiffre d'affaires et activité

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 reste stable par rapport à 2016. Pendant l'année, Orège a renforcé son développement dans plusieurs pays ciblés comme prioritaires.

Aux Etats-Unis, Orège a vendu et livré 4 solutions SLG® pour le conditionnement des boues avant déshydratation :

une a été installée et livrée à l'automne 2017 dans l'usine de traitement de Gloucester County Utilities Authority (GCUA) dans l'État du New Jersey ;

trois ont été installées dans la ville de Deland, près d'Orlando (Floride), pour l'essentiel au 31 décembre 2017 avec un achèvement complet dans les premiers mois de 2018.

Ces deux contrats représentent en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 550 k€.

En décembre 2017, Orège a signé son deuxième contrat dans le New Jersey avec Two Rivers Water Reclamation Authority pour la vente d'une solution SLG®. Ce contrat, ainsi que ceux signés avec Synagro Technologies, annoncé en juillet 2017, et avec la commune de Gresham (Oregon), annoncé récemment, devraient être exécutés et achevés au premier semestre 2018.

En Allemagne, Orège a démarré son développement commercial avec succès. Le Groupe a finalisé l'acceptation et la livraison de ses deux premières solutions SLG® à la papeterie de Sappi à Ehingen sur le dernier trimestre de l'exercice. Les 2 solutions SLG® sont louées dans le cadre d'un contrat de bail et de services de 4 ans représentant plus de 400 k€ de chiffre d'affaires à partir de 2018. Parallèlement, Orège a commencé à structurer une équipe avec des consultants locaux pour la gestion des ventes et des projets.

Au Royaume-Uni, après une présentation d'Anglian Water en novembre 2017 au salon « European Biosolids Conference » à Leeds validant la technologie SLG® et ses résultats, de nombreux projets (pour des solutions SLG® mobiles et fixes pour l'épaississement et la déshydratation de boues) sont discutés avec plusieurs « water companies » britanniques.

Charges opérationnelles nettes

Le total des charges opérationnelles est en baisse de 33% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution s'explique (i) par la rationalisation de la structure organisationnelle effectuée par le Groupe en 2017 afin de réduire ses besoins de financement, le temps que l'activité commerciale s'accroisse significativement, et (ii) par la comptabilisation en 2016 d'une provision pour dépréciation liée à la perte de valeur comptable des coûts de développement et des brevets SLG® en application des normes comptables (autres charges opérationnelles non courantes).

Trésorerie

Au 31 décembre 2017 la trésorerie du Groupe s'élève à 506 k€ (950 k€ au 31 décembre 2016).

Les dettes financières s'élèvent à 34 133 k€, dont 31 963 k€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire (2016 : 20 937 k€, dont 19 417 k€ au titre des avances en compte courant d'actionnaire). Les capitaux propres ressortent à -29 310 k€ (2016 : -16 421 k€).

Un complément d'avance en compte courant d'actionnaire a été garanti par Eren Industries le 27 avril 2018 pour un montant de 4 000 k€ qui permettra au Groupe de couvrir l'intégralité des besoins en financement pour toute l'année 2018.

Perspectives

Orège bénéficie d'un fort potentiel de développement sur ses quatre pays ciblés comme prioritaires à l'international (USA, Canada, Royaume Uni et Allemagne). De nouveaux et nombreux contrats devraient être signés et exécutés au cours de cette année 2018.

Informations complémentaires

Le rapport financier annuel 2017 est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.orege.com).

A propos d'ORÈGE :

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de traitement des boues municipales et industrielles ainsi que des effluents complexes. Elle accompagne ses clients dans une dizaines de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d'Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

http://www.orege.com

