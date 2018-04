Orège : fournit une solution SLG à une commune de l'Oregon

09/04/2018 | 09:36

Orège annonce la signature d'un contrat de vente à la commune de Gresham, située à l'Est de Portland dans l'Etat américain d'Oregon, d'une solution SLG pour optimiser la déshydratation de leurs boues et les coûts associés pour un montant d'environ 300.000 dollars.



Ce premier projet avec Orège, débuté en avril 2017, devrait être finalisé dès cet été. Sa mise en oeuvre s'effectue en étroite collaboration avec la société d'ingénierie, Brown & Caldwell qui figure parmi les leaders aux Etats-Unis.



Après des premiers succès commerciaux en Pennsylvanie et dans le New-Jersey, ce nouveau contrat confirme le potentiel de développement des solutions SLG aux Etats-Unis, où plus de 7.000 filtres à bandes sont exploités pour déshydrater des boues.



