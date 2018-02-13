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Orpea : dépasse son objectif de CA en 2017, vise une croissance de 8,3% en 2018

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13/02/2018 | 18:03

13 février (Reuters) - Orpea annonce mardi dans un communiqué :

* CHIFFRE DAFFAIRES 2017 DE 3.138 MILLIONS D'EUROS, SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF DU GROUPE ET EN HAUSSE DE 10,5%

* CROISSANCE ORGANIQUE DE +5,4% SOUTENUE PAR LA PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS MATURES, LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ET LOUVERTURE DE 1.900 LITS (ISSUS DE CONSTRUCTIONS OU RESTRUCTURATIONS) SUR LANNÉE

* LACTIVITÉ INTERNATIONALE A FORTEMENT CONTRIBUÉ LA CROISSANCE : EN 3 ANS, LE CHIFFRE DAFFAIRES HORS DE FRANCE A TRIPLÉ, PASSANT DE 450 MILLIONS D'EUROS EN 2014 À PLUS DE 1,35 MILLIARD EN 2017, SOIT UNE PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE DE 45%.

* POUR 2018, ORPEA ANTICIPE "DE MANIÈRE SÉCURISÉE" UN CHIFFRE DAFFAIRES DE 3.400 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE HAUSSE DE 8,3% GRÂCE À SA CROISSANCE ORGANIQUE ET À LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS.

* LE GROUPE DIT ÉTUDIER DE NOMBREUSES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE SÉLECTIVE DANS PLUSIEURS PAYS. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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