Orpea : dépasse son objectif de CA en 2017, vise une croissance de 8,3% en 2018

13 février (Reuters) - Orpea annonce mardi dans un
communiqué :
* CHIFFRE DAFFAIRES 2017 DE 3.138 MILLIONS D'EUROS,
SUPÉRIEUR À
L'OBJECTIF DU GROUPE ET EN HAUSSE DE 10,5%
* CROISSANCE ORGANIQUE DE +5,4% SOUTENUE PAR LA PERFORMANCE
DES
ÉTABLISSEMENTS MATURES, LA MONTÉE EN PUISSANCE DES
ÉTABLISSEMENTS OUVERTS CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES ET LOUVERTURE
DE 1.900 LITS (ISSUS DE CONSTRUCTIONS OU RESTRUCTURATIONS) SUR
LANNÉE
* LACTIVITÉ INTERNATIONALE A FORTEMENT CONTRIBUÉ LA
CROISSANCE :
EN 3 ANS, LE CHIFFRE DAFFAIRES HORS DE FRANCE A TRIPLÉ, PASSANT
DE 450 MILLIONS D'EUROS EN 2014 À PLUS DE 1,35 MILLIARD EN 2017,
SOIT UNE PROGRESSION ANNUELLE MOYENNE DE 45%.
* POUR 2018, ORPEA ANTICIPE "DE MANIÈRE SÉCURISÉE" UN
CHIFFRE
DAFFAIRES DE 3.400 MILLIONS D'EUROS, SOIT UNE HAUSSE DE 8,3%
GRÂCE À SA CROISSANCE ORGANIQUE ET À LA CONTRIBUTION DES
ACQUISITIONS.
* LE GROUPE DIT ÉTUDIER DE NOMBREUSES OPÉRATIONS DE
CROISSANCE
EXTERNE SÉLECTIVE DANS PLUSIEURS PAYS.
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(Rédaction de Paris)