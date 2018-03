Orpea : Portzamparc confirme son opinion avant les résultats

27/03/2018 | 14:33

Orpea va annoncer demain ses résultats annuels. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un EBITDAR de 854 ME, en hausse de +11,0% soit une marge 27,2% +10bp, un EBITDA de 540 ME +13,7% soit une marge 17,2% +50bp et un EBIT de 395ME +13,6% soit une marge 12,6% +30bp.



Avant cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 110 E.



' Nos prévisions sont globalement en ligne avec le consensus, lui-même en ligne avec les guidances du management ' indique Portzamparc.



' La SFAF sera l'occasion d'interroger le management sur la durabilité du modèle d'achat de son immobilier face à une hausse des taux potentielle '.



