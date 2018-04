OSE IMMUNOTHERAPEUTICS : flambe après un accord avec Boehringer Ingelheim

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché ose l'immunothérapie ! Ose Immunotherapeutics bondit de plus de 40% à 4,93 euros après la signature d'un accord prometteur. La biotech française née en juin 2016 de l'absorption d'Effimune par Ose Pharma a signé un accord mondial de collaboration et de licence en immuno-oncologie avec le laboratoire pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim pour développer OSE-172, un nouvel inhibiteur de point de contrôle visant les lignées cellulaires myéloïdes.Ose Immunotherapeutics pourrait recevoir jusqu'à 1,1 milliard d'euros si toutes les étapes prévues sont atteintes. OSE-172, anticorps monoclonal anti-SIRPa, est actuellement en développement préclinique avancé, avec un potentiel de développement dans des cancers variés.Grâce à cette collaboration, Boehringer Ingelheim renforce un axe majeur de sa stratégie en immuno-oncologie et en immuno-modulation, sélectionnant de nouvelles approches pour traiter le cancer.Dans une note publiée ce matin, Invest Securities souligne que le montant ainsi que les conditions obtenus par Ose Immunotherapeutics sont rares à ce stade de développement. Le broker inclut dorénavant un paiement de la part du groupe allemand de 15 millions d’euros cette année et 15 millions d'euros supplémentaires pour l'entrée en phase I du composé qu'il estime en 2019.Avec une visibilité financière sensiblement renforcée et un nouveau partenaire de choix, le bureau d'études a relevé son objectif de cours de 8 à 11 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Ose Immunotherapeutics.Cet optimisme est partagé par Portzamparc, qui a relevé son objectif de cours de 9,7 à 11,2 euros tout en réitérant son conseil d'Acheter.