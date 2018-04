A PROPOS D'OSMOZIS

Spécialiste des vacances connectées en Europe, OSMOZIS est un fournisseur et opérateur majeur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings, résidences de vacances et hotels. En une décennie, le Groupe totalise plus de 23% des emplacements de campings couverts par l'accès WiFi en France et a construit un parc installé et propriétaire de plus de 20 000 bornes en Europe.

L'offre OSMOZIS est une solution complète de services connectés pour les espaces de vacances (accès Internet Haut Débit pour les vacanciers et services connectés professionnels pour aider les exploitants) construite sur la base d'un réseau de bornes WiFi maillé embarquant une technologie logicielle brevetée.

Avec un parc en progression de +23% par an en moyenne depuis sa création, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 M€ lors de l'exercice clos le 31 août 2017.

Plus d'informations sur www.OSMOZIS-bourse.com