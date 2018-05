Osram : Fluxunit investit dans le canadien Motorleaf

15/05/2018 | 15:04

Osram annonce que son bras d'investissement Fluxunit a acquis une participation dans la jeune pousse canadienne Motorleaf, une société d'intelligence artificielle d'aide aux opérateurs de fermes en intérieur et de serres.



'Le soutien logiciel et matériel de Motorleaf renforce les aspects humains et environnementaux de la production en serre, aidant à prévoir des quantités de récoltes précises dans un secteur à marge étroite', explique le groupe allemand.



'Les outils de prédiction de rendement aident les opérateurs de serres à faire face à leurs obligations contractuelles, à mieux planifier leurs opérations hebdomadaires et à prévoir leurs capacités de production en temps réel', poursuit-il.



