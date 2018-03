Osram : des commentaires de broker pèsent sur le titre

27/03/2018 | 13:26

Osram recule de 1,5% à 59,7 euros ce mardi à la Bourse de Francfort alors que les analystes d'UBS disent redouter de piètres performances le 3 mai prochain à l'occasion de la parution des résultats de deuxième trimestre.



Le bureau d'études s'attend d'ailleurs à ce que cette perspective pèse sur les cours d'ici à la publication, ce qui le conduit à revoir à la baisse son objectif de cours sur le groupe d'éclairage, à 81 euros contre 86 euros précédemment.



Le courtier, qui maintient néanmoins une recommandation d''achat' sur le titre, estime toutefois que ce deuxième trimestre difficile devrait constituer un 'point bas', signifiant que l'action pourrait par la suite signer une nette surperformance'.



Suite à ces commentaires, l'action Osram subit ce mardi une nouvelle vague de dégagements qui porte à 20% ses pertes depuis le début de l'année, un repli largement lié aux craintes relatives aux effets de change et à l'activité de solutions et systèmes d'éclairage (LSS).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.