Osram : nouvelle plateforme d'éclairage intelligent

20/03/2018 | 11:41

Le spécialiste allemand de l'éclairage Osram a dévoilé mardi une nouvelle plateforme de gestion intelligente de l'éclairage, associant alimentation en électricité et capteurs connectés.



A l'issue d'une année complète de test, cette plateforme logicielle baptisée 'Lightelligence' a permis de réduire la consommation d'énergie du site de Traunreut d'environ 90%, à en croire le groupe.



Après avoir abandonné l'éclairage traditionnel au profit des LED, ce qui a permis de réduire la consommation d'électricité de plus de 60%, Osram a déployé ce dispositif intelligent d'éclairage à la demande qui utilise des détecteurs de mouvement.



Au final, le groupe a réussi à réduire de plus de 90% le coût de l'éclairage pour ce qui concerne l'entrepôt et les zones logistiques de son site.



La plateforme a été présentée au salon Light + Building qui se tient actuellement à Francfort.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.