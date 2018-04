Osram : plonge avec un avertissement sur résultats

25/04/2018 | 12:01

Osram plonge de 10,4% à Francfort, sanctionné pour un avertissement sur résultats du fournisseur de solutions d'éclairage qui n'attend plus qu'une croissance de ses revenus comparables de 3-5% en 2018, contre 5,5-7,5% auparavant.



De même, le groupe allemand abaisse sa fourchette cible de BPA à 1,90-2,10 euros, à comparer à 2,40-2,60 euros précédemment, ce qu'il justifie par un environnement de marché difficile et par la faiblesse actuelle du dollar.



'Si nous reconnaissons que cette réduction d'objectifs se fonde exclusivement sur des facteurs externes, il faut noter que ceux-ci ne semblent guère susceptibles de s'améliorer à court terme', réagit un analyste.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.