Oxatis : une IPO nettement sursouscrite

Alors que la fourchette indicative pour cette introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) allait de 9,14 à 12,36 euros, le prix de référence a été fixé dans la partie supérieure, à 11,5 euros par titre. A ce cours, la société a levé 12,3 millions d'euros (voire 14,1 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), alors que la demande a frôlé les 22 millions, soit un taux de sursouscription de l'ordre de deux fois.



Conséquence d'une demande soutenue, les ordres A1 (de 10 à 200 titres) ont été servis à hauteur de 74%, les ordres A2 (plus de 200 titres) n'ayant pas été servis du tout.



Dans ces conditions, Oxatis capitalise près de 50 millions d'euros, pour un flottant de 25% avant exercice éventuel de l'option de surallocation.



Après le règlement-livraison, le 23 avril, l'action Oxatis fera ses premiers pas sur le marché Euronext Growth (ex Alternext) le 24 avril prochain.



'Avec la notoriété acquise à l'occasion de cette opération, nos ambitions européennes et le modèle que nous proposons, nous pourrons saisir de nouvelles opportunités qui changeront le profil du groupe', a commenté son président, Marc Schillaci.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) OXATIS 0.00% 0 ALIBABA GROUP HOLDING 5.94% 468 401 JD.COM -2.99% 57 280 EBAY 7.60% 42 254 MERCADOLIBRE 9.67% 15 239 SHOPIFY INC (US) 26.30% 12 782