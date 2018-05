Oxatis : option de surallocation partiellement exercée 0 0 21/05/2018 | 08:05 Envoyer par e-mail :

Oxatis annonce que l'option de surallocation consentie à Portzamparc a été exercée à près de 73% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth, exercice partiel qui a donné lieu à l'émission de 116.838 actions nouvelles supplémentaires.



Après exercice partiel de l'option de surallocation, il a ainsi été émis un total de 1.186.604 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 27% du capital et portant le produit brut total de l'offre à environ 13,6 millions d'euros.



A partir du 21 mai et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, Oxatis a confié à la société de Bourse Gilbert Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

