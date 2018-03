PANDORA MEDIA : acquiert l'AdTech AdsWizz

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pandora Media va acquérir l'AdTech AdsWizz, spécialiste de la publicité audio sur internet. Une fois que l'acquisition aura été finalisée, AdsWizz deviendra une filiale de Pandora Media et son directeur général restera en place. Pandora va payer 145 millions de dollars en cash et en actions (minimum 50% en cash) pour boucler cette transaction dans le courant du deuxième trimestre. Cette opération ne change pas les perspectives du site de streaming pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2018.