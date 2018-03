Pandora : va acquérir AdsWizz, une société leader dans le domaine de la publicité audio numérique

L'acquisition va créer le plus grand écosystème de publicité audio numérique à l'échelle mondiale.

Pandora (NYSE : P), le plus grand service de streaming musical aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui son intention d’acquérir AdsWizz, le leader mondial de la technologie de publicité audio numérique. Avec l'ajout d'AdsWizz, Pandora va améliorer ses capacités technologiques dans le domaine publicitaire, offrir à ses annonceurs une plus grande audience et élargir ses opportunités de revenus.

AdsWizz, l'une des rares sociétés de technologie publicitaire entièrement dédiée à l'audio numérique, dessert certains des plus grands acteurs de l'industrie. Le domaine de la publicité audio numérique affiche, selon l'IAB, une croissance de 42 % en glissement annuel et l'offre combinée de Pandora et d'AdsWizz va exploiter cette tendance, tout en permettant aux éditeurs de monétiser leur stock plus facilement, et aux annonceurs d'acheter et de mesurer leurs campagnes.

« Depuis mon arrivée il y a six mois chez Pandora, j'ai mis l’accent sur le fait que la technologie publicitaire est un domaine d'investissement clé pour nous. Aujourd'hui, nous avons pris une mesure importante pour promouvoir cette priorité et accélérer notre feuille de route », a déclaré Roger Lynch, PDG de Pandora. « Grâce à notre envergure dans la publicité audio et à l'expertise technologique d'AdsWizz, nous allons créer le plus grand écosystème de publicité audio numérique, mieux servir les éditeurs et les annonceurs mondiaux, tout en améliorant les propres capacités de monétisation de Pandora ».

Une fois cet écosystème pleinement intégré, les annonceurs pourront négocier sur le marché mondial d'AdsWizz par le biais de Pandora et d'autres éditeurs audio de premier plan. Pandora soutiendra la croissance de l’activité essentielle d'AdsWizz et investira dans le développement de la technologie au service de tous ses acteurs.

« Durant les dix dernières années, notre mission chez AdsWizz a été de permettre la monétisation mondiale de l'audio numérique en mettant au point des technologies publicitaires innovantes destinées aux services de streaming de musique, aux diffuseurs numériques et aux podcasteurs. Nous croyons en la création de valeur pour toutes les parties prenantes, marques, éditeurs et auditeurs, grâce à des expériences publicitaires engageantes et bien ciblées », a ajouté Alexis van de Wyer, PDG d'AdsWizz. « Il est temps de conjuguer nos forces avec Pandora, l'un des leaders et pionniers de l'audio numérique, et d’accélérer le renforcement de notre capacité à fournir des solutions qui répondent aux besoins de plus en plus sophistiqués des annonceurs et des audiences numériques ».

À la clôture de la transaction, AdsWizz deviendra une filiale de Pandora et M. van de Wyer restera PDG d'AdsWizz. Pandora a accepté de payer 145 millions USD en une combinaison d’espèces et d’actions, avec un minimum de 50 % payé en espèces et le reste à payer, selon la préférence de Pandora, soit en espèces, soit en actions (après conversion du stock basée sur le cours moyen pondéré du volume des actions ordinaires de Pandora pendant 10 jours de bourse avant la clôture), sous réserve de certains ajustements de prix à la clôture et après. L'acquisition ne modifie pas les prévisions du premier trimestre de 2018 ni les commentaires de l'année complète 2018 qui ont été communiqués lors de la plus récente téléconférence de Pandora sur les résultats. La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2018, est assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

À PROPOS DE PANDORA

Pandora est la plateforme de découverte musicale la plus puissante du monde, un lieu où les artistes trouvent leurs fans et les auditeurs la musique qu'ils aiment. Nous sommes animés par un seul objectif : libérer le pouvoir infini de la musique en reliant les artistes et les fans, que ce soit via les écouteurs, les autoradios, en direct ou partout où les passionnés veulent en faire l'expérience. Notre équipe de musicologues hautement qualifiés analyse des centaines d'attributs pour chaque enregistrement qui alimente notre projet exclusif Music Genome Project®, en diffusant des milliards d'heures de musique personnalisée adaptées aux goûts de chaque auditeur, pleines de découvertes et en créant des liens artistes / fans à une échelle sans précédent. Fondée par des musiciens, Pandora met à la disposition des artistes de précieuses données et de bons outils pour développer leur carrière et communiquer avec leurs fans.

www.pandora.com | @pandoramusic | www.pandoraforbrands.com | @PandoraBrands | amp.pandora.com

À PROPOS D'ADSWIZZ

AdsWizz a créé la plateforme technologique de bout en bout qui dynamise l'écosystème de la publicité audio numérique. AdsWizz alimente des plates-formes musicales bien connues, des podcasts et des groupes de diffusion à travers le monde grâce à une suite logicielle complète de solutions audio numériques qui relient les éditeurs audio à la communauté publicitaire. De l'insertion dynamique d'annonces aux plates-formes programmatiques sophistiquées en passant par les nouveaux formats audio innovants, AdsWizz connecte efficacement les acheteurs et les vendeurs en matière d'audio numérique. Le siège social d'AdsWizz est situé à San Mateo, en Californie, avec une présence dans 39 pays à travers le monde.

DÉCLARATION DE « RÈGLE REFUGE »

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives dans le cadre du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans limitations, des déclarations concernant la finalisation de l'acquisition d'AdsWizz, le calendrier de cette finalisation et les avantages qu’obtiendra Pandora en acquérant AdsWizz. Ces déclarations prospectives reposent sur les prévisions et convictions actuelles de Pandora et comprennent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les réalisations, résultats, et rendements obtenus diffèrent sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de tels écarts comprennent l'échec ou le retard dans la satisfaction des conditions de clôture de l'acquisition, les difficultés d'intégration de l'entreprise AdsWizz et d'autres incertitudes associées à l'acquisition d'une nouvelle entreprise ; notre capacité à gérer notre croissance ainsi que les conditions économiques générales dans le monde entier. De plus amples informations sur ces facteurs et d'autres risques qui peuvent affecter l'activité sont inclus dans les dépôts auprès de la Commission des valeurs et des changes (Securities and Exchange Commission, SEC), y compris notre dernier rapport annuel déposé sur formulaire 10-K, en particulier sous la rubrique « Facteurs de risque ».

Ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section ‘SEC Filings’ (« Rapports déposés auprès de la SEC ») de la section Investor Relations (Relations avec les investisseurs) de notre site Web à l'adresse investor.pandora.com. Les informations publiées sur notre site Web ne font pas partie de ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur les informations dont Pandora dispose actuellement, et nous déclinons toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives suite à de nouvelles informations ou à des événements futurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180322006110/fr/