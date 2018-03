PARAGON ID : affiche une perte nette au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paragon ID a présenté au titre du premier semestre, clos fin décembre, de l'exercice 2017/2018, une perte nette de 3,1 millions d'euros contre un bénéfice net de 0,9 million d'euros, un an plus tôt à la même époque. L'Ebitda retraité est ressorti à 4,3 millions d'euros, représentant 8,3% des ventes, contre respectivement 2,3 millions et 9,6% au premier semestre du précédent exercice.Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 51,6 millions d'euros , contre 23,8 millions d'euros au 1er semestre 2016/17.Le groupe a précisé que le 1er semestre 2016/17 présente les chiffres historiques de la division Identification de Paragon Group, et à ce titre n'inclut ni les comptes de la filiale Bemrose Booth Paragon qui a rejoint la division au 1er mars 2017, ni les comptes de Paragon ID et de ses filiales qui sont intégrées au périmètre de consolidation à compter du 1er mai 2017. Le 1er semestre 2017/18 est en revanche un semestre où l'intégralité des filiales sont présentes et contributives et constitue, à ce titre, un semestre de référence.Paragon ID a confirmé " pleinement " les objectifs de son plan de développement : 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10% de marge d'Ebitda à horizon 2021.