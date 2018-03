PARAGON ID : dévoilé un contrat de 2,5 millions d'euros avec Transport for London

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paragon ID a signé auprès de Transport for London, organisme public en charge des transports en commun de la ville de Londres et du Grand Londres (Royaume-Uni), une commande de 2,2 millions de livres (environ 2,5 millions d'euros) pour la fabrication des cartes de transport Oyster tout au long de l'année 2018.Il s'agit de cartes à puce sans-contact, chargées avec des crédits, qui permettent de voyager en métro, en bus, sur les lignes DLR et London Overground (métro aérien), en tramway, avec la compagnie de transports fluviaux MBNA Thames Clippers, et dans la plupart des trains de la National Rail circulant dans Londres.