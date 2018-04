PARAGON ID : renouvelle son contrat avec la régie des transports Aix-Marseille-Provence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paragon ID a reconduit pour les cinq prochaines années son contrat pour la fourniture de tickets sans-contact à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de la métropole Aix-Marseille-Provence. La RTM opère les réseaux de transports urbains ainsi que plusieurs services complémentaires de mobilité confiés par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Au total, près d'un demi-million de voyageurs voyagent quotidiennement sur les réseaux de la RTM, qui comptabilise plus de 160 millions de validations par an.La RTM est un client historique de Paragon ID, depuis plus de 40 ans lors de l'inauguration du métro de Marseille en 1977. A l'origine fournisseur de tickets traditionnels, Paragon ID a accompagné la RTM lors du passage au ticket magnétique au début des années 1990, et depuis 2012 dans l'adoption des nouvelles technologies avec le ticket sans-contact.Au cours des cinq prochaines années, Paragon ID fournira ainsi de l'ordre de 10 millions de tickets par an. Ces tickets, à durée d'utilisation limitée, pourront être vierges ou précodés, délivrés à l'unité ou carnets, et distribués aux guichets ou dans les points de vente agréés.