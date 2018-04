Paragon ID : contrat renouvelé en PACA

05/04/2018 | 18:21

Paragon ID a annoncé ce jeudi après séance la reconduction pour les 5 prochaines années, au terme d'un appel d'offre européen, du contrat pour la fourniture de tickets sans-contact à la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de la métropole Aix-Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône).



Client historique de Paragon ID - depuis plus de 40 ans et l'inauguration du métro de Marseille -, RTM opère les réseaux de transports urbains ainsi que plusieurs services complémentaires de mobilité confiés par la Métropole Aix-Marseille-Provence (réseaux de transports urbains de 9 communes dont Marseille, Aubagne ou La Ciotat, gare routière Saint-Charles, navettes maritimes, 14 parkings ou encore le Ferry-Boat du Vieux-Port). Au total, près d'un demi-million de voyageurs voyagent quotidiennement sur les réseaux de la régie, qui comptabilise plus de 160 millions de validations par an.



A l'origine fournisseur de tickets traditionnels, Paragon ID a accompagné la RTM lors du passage au ticket magnétique au début des années 1990 et depuis 2012 dans l'adoption des nouvelles technologies avec le ticket sans-contact.



Le groupe fournira au cours des 5 prochaines années quelque 10 millions de tickets par an, lesquels pourront être vierges ou précodés, délivrés à l'unité ou carnets et distribués aux guichets ou dans les points de vente agréés.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.