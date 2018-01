Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, publie son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de l'exercice 2017/18 (période du 1er juillet au 31 décembre 2017).

En M€ - Données non auditées 2017/18

consolidé 2016/17

consolidé Variation

consolidée 2016/17

pro forma Chiffre d'affaires 1er semestre 52,1 23,7 +119% 55,0

Le 1er semestre 2016/17 consolidé est issu des données financières consolidées de la division Identification du Groupe Paragon. Précédemment à la finalisation du rapprochement, le Groupe Paragon a procédé à une réorganisation de sa division en regroupant l'ensemble de ses filiales « Identification » sous une société holding de tête Paragon France SAS, le 28 février 2017. La réorganisation de la division Identification du groupe Paragon a eu pour effet de faire entrer au sein du périmètre de consolidation les nouvelles filiales de Paragon France SAS à partir du 1er mars 2017. Par conséquent, le 1er semestre 2016/17 consolidé ne comprenait pas encore ces différentes filiales.

Le 1er semestre 2016/17 pro forma a été établi comme si le rapprochement de l'ensemble des périmètres était intervenu dès le 1er juillet 2016. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2016/17 publié était uniquement constitué de l'ancien périmètre d'ASK.

Activité du 1er semestre 2017/18

Au 1er semestre de l'exercice 2017/18, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 52,1 M€ (24,7 M€ au 2ème trimestre), en progression semestrielle de +119%. Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2016/17 n'intégrait pas encore la totalité des filiales de la division Identification de Groupe Paragon (regroupement effectif depuis le 1er mars 2017) ni la contribution d'ASK (consolidé depuis le 1er mai 2017).

Le groupe rappelle qu'il a transféré, préalablement au rapprochement de la division Identification avec ASK, une activité non stratégique à une autre entité du Groupe Paragon. Cette activité représentait 0,6 M€ de chiffre d'affaires au 1er semestre 2016/17.

En données pro forma, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2017/18 s'inscrit en recul de -5%. A taux de change constants et retraité de ce transfert d'activité, le repli de l'activité semestrielle pro forma est limité à -3%.

Evénements récents

Le dernier trimestre de l'année 2017 a vu la mise en œuvre du plan de réorganisation industrielle annoncé pendant l'été, et notamment l'arrêt progressif de la production sur Mouans-Sartoux et le regroupement des capacités de production sur les sites d'Argent-sur-Sauldre (France) et de Bucarest (Roumanie). Cette rationalisation de l'outil industriel européen, et les perturbations qu'elle engendre dont notamment plusieurs décalages de commandes sur le 2nd semestre de l'exercice, est aujourd'hui terminée. Compte tenu des montées en compétences requises sur les deux sites, le groupe retrouvera une capacité de production maximale à partir de mars-avril.

L'unité de Bucarest va bénéficier en particulier de la relocalisation en Europe de productions (inlays, cartes, etc.), destinées aux clients européens, qui étaient jusqu'alors réalisées en Chine. Ce mouvement va permettre de servir plus efficacement et plus rapidement, à partir d'un site situé dans l'Union européenne, ces clients proches, tout en accompagnant la montée en charge de ce nouvel outil industriel à des coûts particulièrement efficients.

En Chine, les équipes de Paragon ID se concentreront ainsi désormais sur la gestion des sous-traitants industriels et surtout sur le développement de l'activité commerciale sur l'ensemble du continent asiatique.

Pour rappel, cette réorganisation vise à disposer d'un socle d'efficacité industrielle permettant d'améliorer la compétitivité globale de Paragon ID, à travers des gains de marge et des économies sur les coûts fixes, de l'ordre de 3 M€ en année pleine.

Sur le plan de son organisation commerciale, le groupe a également achevé fin 2017 le redéploiement des équipes issues des différentes entités afin d'optimiser la couverture commerciale de ses principaux marchés.

Activité par lignes de business

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Gaming, a totalisé un chiffre d'affaires semestriel de 36,7 M€, en repli pro forma de -6% (ramené à -4% à taux de change constants).

Après un 1er trimestre dynamique, l'activité e.ID s'est inscrite en repli au 2ème trimestre sous l'effet d'une baisse cyclique et attendue des livraisons d'inlays du passeport américain. Hors cet élément, l'activité est en croissance de +18%, en particulier sous l'impulsion des nouveaux pays en Europe mais également du fort développement sur les permis de conduire aux Etats-Unis.

Dans l'activité Transport & Smart Cities, le groupe a remporté de nouvelles commandes au cours du semestre (Londres, région Île-de-France, Marseille, Turin) qui se matérialiseront en chiffre d'affaires à compter du 2nd semestre.

La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilités des produits & Protection des marques, a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en recul pro forma de -4% (identique à taux de change constants). Cette baisse est essentiellement technique compte tenu du transfert d'une activité non stratégique (0,6 M€ de chiffre d'affaires en 2016/17) à une autre entité du Groupe Paragon. Hors impact de cette opération, la ligne Product ID s'inscrit en légère croissance au 1er semestre.

Le fort développement du marché des Tags RFID (+12% de croissance annuelle moyenne entre 2017 et 2020 / Source : IDTechEx), incite le groupe à renforcer ses investissements commerciaux et marketing sur ce segment. Ainsi, sur le 1er semestre, le regroupement des activités tickets RFID et tags RFID (y compris Gaming) ressort en croissance de +17%.

Agenda financier 2018

Publication Date Résultats semestriels 2017/2018 29 mars 2018 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017/18 24 avril 2018 Chiffre d'affaires annuel 2017/18 29 août 2018 Résultats annuels 2017/18 26 octobre 2018

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Issu du rapprochement, fin avril 2017, entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group Ltd., Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédié aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID - Nombre d'actions composant le capital social : 58 286 819

